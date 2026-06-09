Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский утвердил Концепцию развития ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины до 2030 года, которая предусматривает существенное усиление ракетных способностей и развитие возможностей поражения целей на стратегическую глубину до 2000 километров.

Об этом говорится в заявлении главнокомандующего от 9 июня.

О чем идет речь в концепции развития ракетных войск и артиллерии

Александр Сырский подчеркнул, что концепция развития ракетных войск и артиллерии направлена, в частности, на появление новых возможностей, внедрение инновационных технологий и подготовку к предстоящим вызовам ВСУ.

Сейчас смотрят

– Мы эксплуатируем одну из самых широких номенклатур артиллерийских систем в мире, применяем почти все существующие типы боеприпасов и ежедневно приобретаем бесценный опыт борьбы с противником, превосходящий нас численно, – объяснил он.

По словам Сырского, постоянно эволюционирует тактика применения войск, растет роль беспилотных авиационных комплексов, управляемых авиационных бомб и других современных средств поражения.

Он обратил внимание, что развивать ракетные войска и артиллерию мешают, в частности, критическая зависимость от поставок вооружения и боеприпасов от партнеров, сложная логистика, связанная с большим количеством разнотипных систем, ограниченная дальность поражения отдельных образцов вооружения и дефицит средств артиллерийской.

– Концепция развития ракетных войск и артиллерии учитывает все эти факторы, а также боевой опыт, прогнозируемые тенденции развития вооружения и возможные изменения в способах его применения, – заявил главнокомандующий.

По его словам, основу оснащения артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины должны составлять образцы отечественного производства.

Так, изношенные артиллерийские системы советских калибров, не подлежащие модернизации или ремонту, будут постепенно выводить из эксплуатации. В то же время предполагается сохранение в составе войск подразделений, вооруженных современными артиллерийскими системами иностранного производства. Кроме того, предполагается дальнейшая оптимизация номенклатуры артиллерийского вооружения.

Также особый акцент планируется сделать на системе артиллерийской разведки и развития ракетного вооружения.

– Мы должны наращивать возможности огневого воздействия на всю оперативно-стратегическую и стратегическую глубину противника. Для этого предусмотрено завершение разработки и последующее серийное производство отечественных баллистических и крылатых ракет. В сочетании с беспилотными системами, это позволит создать сбалансированную систему дальнего огневого воздействия и обеспечить поражение целей на расстоянии до 2000 километров, – отметил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ подытожил, что артиллерия была, есть и будет оставаться одним из ключевых факторов успеха на поле боя.

Напомним, в апреле президент Владимир Зеленский показал современное украинское оружие: ракеты, дроны, артиллерию и бронетехнику.

По его словам, за четыре года Украина создала масштабную оборонную индустрию, обеспечивающую новые технологии защиты и ведения войны.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.