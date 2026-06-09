Российские суда, которые могут нарушать международные нормы мореходства, позволили брать на абордаж военно-морским силам государств-членов ЕС.

Однако Украина уже давно ожидает более решительных действий в этом направлении, поскольку теневой флот РФ продолжает пользоваться морскими маршрутами для экспорта нефти еще с 2023 года.

Об этом сообщил советник президента по санкционной политике Владислав Власюк.

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Владислав Власюк обратил внимание на то, что глава европейской дипломатии Кая Каллас 8 июня перед началом второго дня встречи министров обороны ЕС в Никосии заявила о переходе мер по противодействию теневому флоту РФ на новый уровень.

– Теперь в рамках операции IRINI, направленной на обеспечение безопасности судоходства в Средиземном море, военно-морские силы государств-членов ЕС получают право брать на абордаж суда, которые могут нарушать международные нормы мореплавания – осматривать суда в случаях обоснованных сомнений в его идентификации, – пояснил он.

Власюк отметил, что операцию IRINI впервые применили против теневого флота в 2026 году.

По его словам, 1 июня инспекционная группа уже поднималась на борт танкера MV Oneiroi в международных водах Средиземного моря.

Он пояснил, что судно находится под санкциями ЕС и Украины, а основанием стали подозрения в использовании ложного флага и возможных связей с транспортировкой российской нефти”.

Власюк рассказал, что, хотя IRINI работала активно, до последнего времени она преимущественно ограничивалась наблюдением, радиопроверками и инспекциями с согласия капитанов.

– Переход к физическим проверкам в рисковых случаях является логическим усилением инструментария, но все еще запоздалым относительно масштабов проблемы, – подытожил советник президента.

Также, по его мнению, остается нерешенной проблема транспортировки российской нефти через северные морские маршруты ЕС.

Речь идет о путях, идущих от Финского залива и Балтийского моря через Датские проливы к Северному морю.

– Несмотря на усилия отдельных государств, в частности Швеции, которая с начала года задержала уже четыре судна, а одно из них даже может быть передано Украине, этот путь продолжает активно использоваться Россией для экспорта нефти и финансирования своей военной машины. Украина поддерживает усиление практических мер и рассчитывает на дальнейшее расширение ограничений морских перевозок российской нефти и нефтепродуктов в рамках ЕС, – призвал советник.

Напомним, иностранные СМИ обращают внимание на то, что значительная часть нефтяных танкеров, работающих в составе “теневого флота” для обхода международных санкций, нуждается в немедленном выводе из эксплуатации. Подавляющее большинство судов этого флота принадлежит России.

Из-за износа судов и недостаточного технического обслуживания мир может столкнуться с масштабной экологической катастрофой.

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