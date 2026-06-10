Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование и передала в суд обвинительный акт в отношении российского актера и пропагандиста Бориса Корчевникова.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Дело против Бориса Корчевникова передали в суд: что известно

По данным следствия, Борис Корчевников систематически использовал подконтрольные информационные ресурсы для поддержки полномасштабного вторжения РФ.

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Подсанкционный фигурант известен как бывший актер российского сериала Кадеты, а ныне возглавляет прокремлевский телеканал Спас и участвует в медийных проектах страны-агрессора.

В СБУ заявили, что в своих телеэфирах он оправдывал военные преступления российских военных против гражданского населения Украины и призывал к оккупации украинских территорий.

Также следствие установило, что Корчевников неоднократно незаконно посещал временно оккупированные территории Украины.

По информации СБУ, в 2022-2023 годах во время таких поездок он участвовал в пропагандистских мероприятиях Кремля и поддерживал деятельность оккупационных администраций.

Корчевникову инкриминируют:

ч. 2 ст. 110 УК Украины — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

ч. 3 ст. 436-2 УК Украины — оправдание и глорификация вооруженной агрессии РФ с использованием СМИ;

ч. 2 ст. 332-2 УК Украины — незаконное пересечение государственной границы Украины.

Поскольку обвиняемый находится на территории РФ, украинские правоохранители принимают меры для его привлечения к ответственности.

Ранее в Украине заочно приговорили певицу Таисию Повалий к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества за поддержку государства-агрессора и распространение антиукраинской пропаганды.

По данным Офиса генерального прокурора, после переезда в Россию она участвовала в пропагандистских мероприятиях, поддерживала так называемую СВО и оправдывала оккупацию украинских территорий.

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