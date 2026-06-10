За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще не менее 1 190 российских оккупантов.

Общие потери врага на 1568-е сутки полномасштабной войны превысили 1,377 млн ​​человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Потери врага на 10 июня 2026

  • личного состава – около 1 377 510 (+1 190) человек;
  • танков – 12 004 (+3) единиц;
  • боевых бронированных машин – 24 717 (+7) единиц;
  • артиллерийских систем – 43 713 (+74) единиц;
  • РСЗО – 1 857 (+6) единиц;
  • средства ПВО – 1414 (+3) единиц;
  • самолетов – 436 (+0) единиц;
  • вертолетов – 353 (+0) единиц;
  • наземные робототехнические комплексы – 1619 (+5) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 340 531 (+2 204) единиц;
  • крылатые ракеты – 4 733 (+0) единиц;
  • корабли/катера – 33 (+0) единиц;
  • подлодки – 2 (+0) единиц;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 105 172 (+376) единиц;
  • специальная техника – 4267 (+4) единиц;

Полномасштабная война в Украине длится уже 1568-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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