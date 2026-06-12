Договоренности между Украиной и Венгрией относительно прав национальных меньшинств предусматривают возможность дублирования названий в местах компактного проживания, использование символики национальных сообществ и общение на языке нацменьшинств во время перерывов в школах.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Какие изменения предусматривают договоренности Украины и Венгрии

По словам Качки, будут реализовываться меры, которые уже предусмотрены Планом мероприятий по защите прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам Украины.

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В частности, речь идет о возможности дублирования названий улиц в местах компактного проживания представителей нацменьшинств, использование их символики во время памятных дат и отдельные изменения в образовательном процессе.

— Также есть точечные вопросы, связанные с образовательным процессом, в частности относительно возможностей учеников общаться на языке национальных меньшинств во время перерывов, — заявил Качка.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что за три недели сторонам удалось достичь всеобъемлющего соглашения по расширению языковых, образовательных, культурных и политических прав венгерского меньшинства в Украине.

По его словам, договоренности предусматривают восстановление системы школ для национальных меньшинств и расширение использования венгерского языка в образовании.

В то же время Качка ранее отмечал, что договоренности не содержат принципиально новых положений и предусматривают реализацию уже утвержденного правительственного плана с незначительными уточнениями.

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