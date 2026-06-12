Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет наращивать удары по инфраструктуре Украины.

Об этом он сказал во время встречи с военными в пятницу, 12 июня, сообщают российские СМИ.

Путин заявил о новых ударах по инфраструктуре Украины

— Учитывая то, что они делают, мы должны… отвечать им как следует. Мы это делаем и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника, – заявил диктатор.

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Днем 12 июня президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев сегодня и в последующие дни обращать внимание на воздушные тревоги.

— Мы понимаем, с кем имеем дело и на что рассчитывают в России. Вместо мира они выбирают ракеты. Других карт у них нет, – сказал глава государства.

Воздушные силы ВСУ также предупредили, что российские военные в течение суток могут осуществить запуск баллистической ракеты Орешник по территории Украины.

Заявление Путина не является первой угрозой со стороны российских властей относительно усиления ударов по Украине.

25 мая МИД РФ анонсировал удары по так называемым центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве.

В своем заявлении российское министерство предупреждало иностранных граждан, в частности сотрудников дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть Киев.

В МИД Украины заявили, что, по оценке украинской стороны, общий уровень угроз безопасности со стороны России для Киева и других украинских городов остается таким же, как и в предыдущие годы и месяцы.

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