В начале войны наблюдалось большое количество зарегистрированных браков, но были пары, которые решили разорвать отношения.

Какая статистика разводов в Украине за последние годы — читайте в материале на Фактах ICTV.

Какая статистика разводов и браков в Украине

В первый год полномасштабной войны в Украине наблюдался настоящий свадебный бум. Количество пар, решивших расписаться, выросло на 4% и стало рекордным за два года.

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Однако, по данным Опендатабот, на второй год войны браков в Украине стало меньше. В течение первого полугодия 2023 года, по сравнению с 2022 годом, количество зарегистрированных браков в Украине сократилось на 17%. За первую половину 2023 года было зарегистрировано 86 028 браков. Это на 17% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2022 года. Тогда было зафиксировано 103 903 новых семей.

По данным Минюста, в 2024 году в Украине зарегистрировали 150,21 тыс. браков, что на 19,3% меньше, чем в предыдущем году. В то же время количество разводов стремительно выросло — на 42,2%.

В своем отчете о государственной регистрации актов гражданского состояния Министерство юстиции сообщает, что по официальным данным, количество зарегистрированных расторжений брака в 2024 году достигло 34,29 тыс., что на 10,18 тыс. больше, чем в 2023 году. Количество разводов по решению суда также стало больше — на 2,3%, до 1,31 тыс. случаев. Как видно, два года подряд количество разводов стабильно росло.

Во второй половине 2024 года (с июля по декабрь) ситуация улучшилась. Тогда в Украине зарегистрировали 77,44 тыс. браков, что на 6,4% больше, чем в первом полугодии. Однако выросло и количество разводов — до 18,71 тыс., то есть на 20,1%.

Статистика разводов в Украине по годам

I полугодие 2021 года — 13 153;

II полугодие 2021 года — 16 434;

I полугодие 2022 года — 7 632;

II полугодие 2022 года — 10 261;

I полугодие 2023 года — 10 139;

І полугодие 2024 года — 15 578;

2025 год — 26,28 тыс .

Количество разводов в Украине в 2025 году: где пары разводились чаще

Министерство юстиции Украины обнародовало обновленные данные о регистрации браков и разводов в 2025 году, которые показывают заметные изменения в семейной динамике по сравнению с предыдущим годом.

По официальной статистике, в 2025 году в Украине было зарегистрировано 165,59 тыс. браков, что на 10,2% больше, чем в 2024 году. В то же время, количество разводов существенно сократилось — до 26,28 тыс. случаев, что означает спад на 23,4% в годовом измерении.

Такая динамика отличается с 2024 годом, когда ситуация развивалась в противоположном направлении, ведь тогда количество браков уменьшилось на 19,3%, а разводов, напротив, выросло на 42,2%.

Во втором полугодии 2025 года по сравнению с первым количество зарегистрированных браков выросло на 41,4% и достигло 96,99 тыс.

Развод также показал рост, но значительно более умеренно — на 7,1%, до уровня 13,59 тыс. за полгода.

Отдельно в статистике прослеживаются региональные отличия. В среднем по стране в 2025 году на один развод приходилось 6,3 брака.

Самый высокий показатель зафиксирован в столице, ведь в Киеве на один развод приходилось 10 браков. Высокие соотношения также показывают Львовская (8,7), Закарпатская (8,6) и Ровенская (8,3) области.

Самые низкие показатели наблюдались в ряде восточных и центральных регионов. В частности, в Запорожской, Черкасской, Харьковской, Полтавской, Винницкой и Ивано-Франковской областях этот показатель колебался от 4,3 до 4,8 браков на один развод.

Обратите внимание! Статистика разводов в Украине по годам не учитывает данные с временно оккупированных территорий.

Источник: Опендатабот

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