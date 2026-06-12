В субботу, 13 июня, по Украине не планируют применять графики отключения электричества.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания Укрэнерго.

Графики отключения света на 13 июня не будут действовать

В Укрэнерго отмечают, что хотя отключения электроснабжения не предусматриваются, однако следует перенести активное время потребления света в период с 10:00 до 16:00.

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В то же время в компании просят ограничить пользование мощными электроприборами на вечернее время, то есть с 18:00 до 22:00.

Утром сообщалось, что есть новые обесточивания в Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой и Днепропетровской областях в результате российских атак на объекты гражданской энергетической инфраструктуры.

Там, где были благоприятные условия безопасности, уже начали аварийно-восстановительные работы.

В компании подчеркнули, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить всех абонентов.

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