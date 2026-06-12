В Укрэнерго рассказали, будут ли действовать графики отключения света на 13 июня
- В субботу, 13 июня, в Украине не прогнозируется применение графиков отключения электроэнергии, однако граждан просят перенести потребление на дневные часы и ограничить использование мощных приборов вечером.
- Между тем, в пяти прифронтовых и приграничных областях зафиксированы новые обесточения из-за российских обстрелов, где энергетики уже начали восстановительные работы.
В субботу, 13 июня, по Украине не планируют применять графики отключения электричества.
Об этом сообщает Национальная энергетическая компания Укрэнерго.
Графики отключения света на 13 июня не будут действовать
В Укрэнерго отмечают, что хотя отключения электроснабжения не предусматриваются, однако следует перенести активное время потребления света в период с 10:00 до 16:00.
В то же время в компании просят ограничить пользование мощными электроприборами на вечернее время, то есть с 18:00 до 22:00.
Утром сообщалось, что есть новые обесточивания в Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой и Днепропетровской областях в результате российских атак на объекты гражданской энергетической инфраструктуры.
Там, где были благоприятные условия безопасности, уже начали аварийно-восстановительные работы.
В компании подчеркнули, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить всех абонентов.