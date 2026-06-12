Вместо мира выбирают ракеты: Зеленский призвал не игнорировать сигналы тревоги
- Владимир Зеленский призвал украинцев в ближайшие дни реагировать на сигналы воздушной тревоги.
- Воздушные силы предупредили о возможном применении Россией баллистической ракеты Орешник в течение суток.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев сегодня и в течение следующих дней реагировать на сигналы воздушной тревоги.
Об этом он сообщил в Telegram.
Зеленский предупредил об угрозе ракетного удара
— И обязательно каждый день — и сегодня, и в последующие дни, — пожалуйста, обращайте внимание на воздушные тревоги. Мы понимаем, с кем имеем дело и на что рассчитывают в России, — подчеркнул президент.
Глава государства отметил, что россияне “вместо мира выбирают ракеты”, поскольку у них нет никаких других карт.
— Мы должны рассчитывать на свою силу, свою внимательность. Обязательно берегите жизнь, — призвал Зеленский.
Сегодня в Воздушных силах предостерегли, что в течение суток Россия может применить баллистическую ракету средней дальности Орешник с полигона Капустин Яр.
Напомним, в ночь на 24 мая РФ нанесла удар по Белой Церкви Киевской области ракетой Орешник. Боеприпас попал в гаражный кооператив, обошлось без пострадавших.
После этого инцидента Зеленский назвал российского диктатора Владимира Путина неадекватом.
В письме президенту США Дональду Трампу глава государства уточнил, что той ночью российские войска применили две ракеты Орешник.
Вторая из них упала на территории временно оккупированной части Донецкой области.