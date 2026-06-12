Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев сегодня и в течение следующих дней реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Об этом он сообщил в Telegram.

Зеленский предупредил об угрозе ракетного удара

 — И обязательно каждый день — и сегодня, и в последующие дни, — пожалуйста, обращайте внимание на воздушные тревоги. Мы понимаем, с кем имеем дело и на что рассчитывают в России, — подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что россияне “вместо мира выбирают ракеты”, поскольку у них нет никаких других карт.

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— Мы должны рассчитывать на свою силу, свою внимательность. Обязательно берегите жизнь, — призвал Зеленский.

Сегодня в Воздушных силах предостерегли, что в течение суток Россия может применить баллистическую ракету средней дальности Орешник с полигона Капустин Яр.

Напомним, в ночь на 24 мая РФ нанесла удар по Белой Церкви Киевской области ракетой Орешник. Боеприпас попал в гаражный кооператив, обошлось без пострадавших.

После этого инцидента Зеленский назвал российского диктатора Владимира Путина неадекватом.

В письме президенту США Дональду Трампу глава государства уточнил, что той ночью российские войска применили две ракеты Орешник.

Вторая из них упала на территории временно оккупированной части Донецкой области.

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