Украина имеет ресурс, чтобы повысить зарплату военным. Чем больше будет именно боевых задач – тем больший уровень выплат сможет получить украинский военнослужащий.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении за 12 июня 2026 года.

Зеленский о повышении зарплат военным

– Минимум 30 тыс. грн в тылу. Чем больше именно боевых задач, тем больше уровень выплат. Будут новые и ощутимо более сильные контракты для пехотинцев: 300 тыс. грн в среднем на первой линии, – заявил Зеленский.

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По словам президента, все держится на украинской пехоте. Он утверждает, что контракты будут проработаны так, чтобы у них были четкие условия – время (например, 10, 14 или 24 месяца), гарантированные сроки, условия и отсрочки.

Кроме того, планируют увеличить выплаты для украинских боевых командиров. По его мнению, это должно создать положительный стимул, чтобы сохранить опыт управления в армии.

Как объяснил президент, Кабинет министров утвердит конкретный механизм. Первые новые доплаты Кабмину должен начать уже в июне, уточнил Зеленский.

Зеленский о прямом финансировании для боевых бригад

Президент поблагодарил всех добровольцев из других стран, которые сражаются ради свободы в Украине, понимая, что это касается многих других народов.

– В Украине нужно защитить право народа жить свободно, что точно поможет многим другим. Я поручил открыть гораздо больше возможностей привлекать иностранных добровольцев в украинскую армию. Будет больше механизмов рекрутинга, – отметил он.

Зеленский анонсировал дальнейшее упрощение переводов для воинов, больше возможностей расти в армии и положительных стимулов, чтобы присоединиться к обороне.

По его мнению, очень хорошо показало себя прямое финансирование для боевых бригад. Уже ежемесячно работает более справедливое распределение личного состава для бригад.

Также Украина увеличивает возможности бригад самостоятельно проводить базовую общевоенную подготовку.

– Это хорошие основы, чтобы благодаря увеличению выплат и новым контрактам выйти на введение сроков, конкретных сроков службы. Я рассчитываю, что каждый элемент вносимых сейчас изменений за это лето покажет свою эффективность, – отметил он.

Президент Украины добавил, что Министерство обороны представит детали решений.

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