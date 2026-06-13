Пожизненное заключение: осужден курсант за убийство двух инструкторов на Черниговщине
- Пожизненное лишение свободы получил военнослужащий за убийство двух инструкторов на полигоне Черниговщины.
- Судебно-психиатрическая экспертиза установила вменяемость обвиняемого.
Военнослужащего, который летом 2025 застрелил двух инструкторов на территории учебного центра в Черниговской области, приговорили к пожизненному лишению свободы.
Об этом сообщает пресслужба Офиса генерального прокурора.
Приговор за убийство двух инструкторов: что известно
Как сообщили в ведомстве, прокуроры Черниговской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона доказали вину курсанта, открывшего огонь по военнослужащим во время прохождения базовой общевойсковой подготовки в одном из учебных центров на Черниговщине.
Прокуроры доказали, что мужчина решил отомстить инструкторам из-за их требовательности к дисциплине к учебному процессу.
Во время занятий по огневой подготовке на полигоне он открыл прицельный огонь по трем инструкторам.
Проведенные судебно-психиатрические экспертизы установили, что обвиняемый был вменяемым и мог осознавать свои действия и руководить ими.
Приговором Черниговского районного суда Черниговской области от 9 июня 2026 мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 Уголовного кодекса Украины и назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Напомним, полиция Черниговщины задержала курсанта, открывшего огонь по инстукторам учебного центра, в июле 2025 года.
В результате стрельбы двое военнослужащих погибли на месте от полученных ранений. Еще один инструктор выжил, поскольку пулю остановил бронежилет.
Дальнейшие действия нападавшего прекратили другие военнослужащие, после чего его задержали правоохранители и возбудили уголовное производство.