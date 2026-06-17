Потери РФ на 17 июня 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 260 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 575-е сутки полномасштабной войны превысили 1,386 млн.

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Потери РФ на 17 июня 2026 года

личного состава – около 1 386 680 (+1 260);

танков – 12 033 (+7);

боевых бронированных машин – 24 775 (+7);

артиллерийских систем – 44 169 (+51);

реактивных систем залпового огня – 1 874 (+2);

средств противовоздушной обороны – 1 427;

самолетов – 436;

вертолетов – 353;

наземных робототехнических комплексов – 1 677 (+10);

беспилотников оперативно-тактического уровня – 355 593 (+2 052);

крылатых ракет – 4 783;

кораблей (катеров) – 33;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 107 994 (+486);

специальной техники – 4 303 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 575-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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