Татьяна Забожко, выпускающий редактор
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Потери РФ на 17 июня: уничтожено 1260 оккупантов, полсотни артсистем и 2052 БпЛА
Потери РФ на 17 июня 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 260 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 575-е сутки полномасштабной войны превысили 1,386 млн.
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Потери РФ на 17 июня 2026 года
- личного состава – около 1 386 680 (+1 260);
- танков – 12 033 (+7);
- боевых бронированных машин – 24 775 (+7);
- артиллерийских систем – 44 169 (+51);
- реактивных систем залпового огня – 1 874 (+2);
- средств противовоздушной обороны – 1 427;
- самолетов – 436;
- вертолетов – 353;
- наземных робототехнических комплексов – 1 677 (+10);
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 355 593 (+2 052);
- крылатых ракет – 4 783;
- кораблей (катеров) – 33;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 107 994 (+486);
- специальной техники – 4 303 (+3).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 575-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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