Потери РФ на 17 июня 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 260 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 575-е сутки полномасштабной войны превысили 1,386 млн.

Сейчас смотрят

Потери РФ на 17 июня 2026 года

  • личного состава – около 1 386 680 (+1 260);
  • танков – 12 033 (+7);
  • боевых бронированных машин – 24 775 (+7);
  • артиллерийских систем – 44 169 (+51);
  • реактивных систем залпового огня – 1 874 (+2);
  • средств противовоздушной обороны – 1 427;
  • самолетов – 436;
  • вертолетов – 353;
  • наземных робототехнических комплексов – 1 677 (+10);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 355 593 (+2 052);
  • крылатых ракет – 4 783;
  • кораблей (катеров) – 33;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 107 994 (+486);
  • специальной техники – 4 303 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 575-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
ВСУ уничтожили 30% мощностей нефтепереработки РФ: Генштаб о дальнобойных атаках
Атака дронів на Росію

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб УкраиныВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.