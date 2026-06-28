Украина готовится закрепить новую систему национальной памяти, которая будет определять, как в будущем будут чествовать героев и события государства.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, комментируя законопроект украинского лидера Владимира Зеленского №15360 Об украинском национальном пантеоне.

Как Буданов оценил законопроект Об украинском национальном пантеоне

Кирилл Буданов подчеркнул, что инициатива президента Зеленского призвана сделать так, чтобы больше никто и никогда не смог диктовать украинцам, каких героев почитать, какие праздники отмечать или какую историю изучать.

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– За это право на свободу собственного выбора и национальную независимость наши предки боролись сотни лет, и именно за это сегодня проливают кровь наши воины. Память о них должна жить вечно, – отметил он.

Глава ОП заявил, что наше и последующие поколения должны четко знать и чтить тех, кто посвятил свою жизнь борьбе за Украину.

По его словам, это особенно важно сегодня, когда мы ведем войну за свободу Украины.

Он оценил законопроект Владимира Зеленского Об Украинском национальном пантеоне как “решительный и очень нужный шаг для восстановления исторической справедливости, консолидации общества и заложения фундамента памяти для следующих поколений”.

– Этот документ является свидетельством нашей государственной зрелости. Убежден, что украинский парламент понимает важность такой инициативы и как можно скорее рассмотрит и примет этот законопроект, – подытожил он.

Напомним, Владимир Зеленский открыл бюст Ивана Мазепы в Киево-Печерской лавре.

Президент заявил, что Мазепа заслуживает полноценного памятника в столице.

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