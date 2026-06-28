Командира 154-й ОМБр полковника Владимира Кононникова нашли мертвым в воскресенье, 28 июня. Об этом сообщили в ОК Юг.

Смерть Владимира Кононникова: что известно

Отмечается, что обстоятельства смерти офицера Владимира Кононникова в настоящее время выясняются.

– Правоохранительные органы проводят первоочередные следственные действия, назначено служебное расследование. По предварительной информации, признаков насилия не выявлено. Окончательные выводы будут сделаны по результатам расследования, – говорится в сообщении.

В ОК Юг подчеркнули, что полковник Кононников был преданным Украине и военному делу офицером, ответственным командиром, который заботился о личном составе и нуждах своего военного коллектива.

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– Командование и личный состав Оперативного командования Юг выражают искренние соболезнования родным, близким и сослуживцам Владимира Александровича. Светлая память воину-защитнику, – подытожили в заявлении.

Фото: 154 ОМБр

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