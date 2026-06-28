Умер командир 154-й отдельной механизированной бригады Кононников
Командира 154-й ОМБр полковника Владимира Кононникова нашли мертвым в воскресенье, 28 июня. Об этом сообщили в ОК Юг.
Смерть Владимира Кононникова: что известно
Отмечается, что обстоятельства смерти офицера Владимира Кононникова в настоящее время выясняются.
– Правоохранительные органы проводят первоочередные следственные действия, назначено служебное расследование. По предварительной информации, признаков насилия не выявлено. Окончательные выводы будут сделаны по результатам расследования, – говорится в сообщении.
В ОК Юг подчеркнули, что полковник Кононников был преданным Украине и военному делу офицером, ответственным командиром, который заботился о личном составе и нуждах своего военного коллектива.
– Командование и личный состав Оперативного командования Юг выражают искренние соболезнования родным, близким и сослуживцам Владимира Александровича. Светлая память воину-защитнику, – подытожили в заявлении.
Фото: 154 ОМБр