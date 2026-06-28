Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 28 июня: уничтожено 1250 оккупантов и 501 единицу автотехники
За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали по меньшей мере 1 250 российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери РФ на 28 июня 2026
- личного состава – около 1 400 970 (+1 250);
- танков – 12 063 (+3);
- боевых бронированных машин – 24 844 (+9);
- артиллерийских систем – 44 920 (+63);
- реактивных систем залпового огня – 1 901 (+2);
- средств противовоздушной обороны – 1 454 (+7);
- самолетов – 436;
- вертолетов – 353;
- наземных робототехнических комплексов – 1 754 (+14);
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 377 500 (+1 889);
- крылатых ракет – 4 790;
- кораблей/катеров – 33;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 113 135 (+501);
- специальной техники – 4 360 (+7).
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