За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали по меньшей мере 1 250 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери РФ на 28 июня 2026

личного состава – около 1 400 970 (+1 250);

танков – 12 063 (+3);

боевых бронированных машин – 24 844 (+9);

артиллерийских систем – 44 920 (+63);

реактивных систем залпового огня – 1 901 (+2);

средств противовоздушной обороны – 1 454 (+7);

самолетов – 436;

вертолетов – 353;

наземных робототехнических комплексов – 1 754 (+14);

беспилотников оперативно-тактического уровня – 377 500 (+1 889);

крылатых ракет – 4 790;

кораблей/катеров – 33;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 113 135 (+501);

специальной техники – 4 360 (+7).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 586-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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