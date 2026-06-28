За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали по меньшей мере 1 250 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери РФ на 28 июня 2026

  • личного состава – около 1 400 970 (+1 250);
  • танков – 12 063 (+3);
  • боевых бронированных машин – 24 844 (+9);
  • артиллерийских систем – 44 920 (+63);
  • реактивных систем залпового огня – 1 901 (+2);
  • средств противовоздушной обороны – 1 454 (+7);
  • самолетов – 436;
  • вертолетов – 353;
  • наземных робототехнических комплексов – 1 754 (+14);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 377 500 (+1 889);
  • крылатых ракет – 4 790;
  • кораблей/катеров – 33;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 113 135 (+501);
  • специальной техники – 4 360 (+7).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 586-е сутки.

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