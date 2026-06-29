Европа, а вместе с ней и Украина, вступили в период аномальной жары. Для энергосистемы это означает резкий рост потребления электроэнергии и дополнительную нагрузку на оборудование. В ближайшие дни украинская энергосистема будет работать в напряженном режиме.

Об этом заявил генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко.

Нагрузка на энергосистему из-за жары

В Киеве каждое повышение температуры на 3 °C добавляет около 100 МВт нагрузки на систему. Значительный расход создают не только бытовые кондиционеры, но и крупные системы охлаждения в офисах, торговых центрах, магазинах и на предприятиях.

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В то же время жара создает дополнительные вызовы для энергетической инфраструктуры, которая уже более четырёх лет работает в условиях полномасштабной войны и подвергалась многочисленным атакам.

После зимних обстрелов энергетикам удалось стабилизировать работу системы и вернуть в эксплуатацию значительную часть поврежденного оборудования. Однако сейчас продолжается активный сезон ремонтов и восстановления — часть объектов находится на техническом обслуживании, а другая работает с максимальной нагрузкой, отметил Сергей Коваленко.

По его словам, энергетики надеются пережить период жары без существенных ограничений, однако из-за военных рисков украинцам стоит быть готовыми к различным сценариям.

Специалисты советуют держать заряженные гаджеты и портативные зарядные устройства, а также следить за сообщениями энергетиков о возможных изменениях в работе системы.

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