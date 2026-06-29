Украина запускает масштабную реформу оборонных закупок и формирует систему, которая должна стать самой прозрачной в мире.

Все закупки вооружения и военной техники — от артиллерии до дронов — переводятся в тендерный формат с открытыми процедурами, заявил министр обороны Михаил Федоров во время брифинга с главой Минобороны Дании Йеппе Бруусом.

Как Украина меняет правила закупок вооружения

– Мы создаем очень прозрачную систему закупок и в целом поддерживаем рынок в Украине. После того как я стал министром, мы запустили тендерные процедуры на закупку дальнобойной артиллерии, а сейчас запустили первый тендер на закупку дронов. Все типы и виды дронов мы будем закупать через тендерные процедуры. Поэтому наша задача — построить самую прозрачную систему закупок в мире, — объявил Федоров.

Министр добавил, что “это станет примером для всех”, отметив, что рынки закупок оружия в мире “достаточно закрыты”.

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Также он прокомментировал двустороннее сотрудничество Украины и Дании в оборонной сфере и выразил уверенность, что бюрократические проблемы, которые его замедляют, будут решены.

В то же время Федоров рассказал, что стороны обсуждали антибаллистическую программу FREYJA, “которая важна для защиты всего Европейского Союза, а не только Украины”.

– Это может стать первым масштабным проектом по производству антибаллистического оборудования. Поэтому мы продвигаемся в направлении запуска этого проекта, – подытожил он.

Глава Минобороны выразил надежду, что Дания присоединится к консорциуму.

Напомним, премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала глубже интегрировать украинскую оборонную промышленность в европейскую систему.

Украина, по ее словам, активно развивает оборонные технологии, которые могут стать примером для Европы.

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Источник: Укринформ

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