Сегодня российские войска планируют атаковать из авиации Херсонщину, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

РФ планирует атаку на Херсонщину 29 июня

В Telegram глава Херсонской ОВА сообщил, что сегодня российские оккупанты могут атаковать из авиации Херсонщину. По его словам, существует повышенная опасность для Станиславской общины.

— Призываю жителей быть максимально осторожными, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и реагировать на все уведомления об опасности. Берегите себя и своих близких, – заметил он.

Спустя некоторое время Александр Прокудин сообщил об угрозе атаки вражескими БпЛА и баллистикой для области.

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Напомним, РФ постоянно бьет по Херсонской области. За прошедшие сутки под вражескими дроновыми атаками и артиллерийскими обстрелами находился ряд населенных пунктов области.

Российские военные били по социальной инфраструктуре, жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 8 многоэтажек и 13 частных домов. Также оккупанты атаковали магазин, газопровод, сельхозтехнику и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.

В то же время ВСУ продолжают деоккупировать населенные пункты Юга Украины. Так, над Кинбурнской косой подняли флаг Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 587-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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