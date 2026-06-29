Повышенная опасность для Херсонщины: РФ планирует атаковать область с авиации 29 июня
- Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин предупредил, что 29 июня российские войска могут атаковать Херсонщину с авиации.
- По его словам, повышенная опасность существует для Станиславской громады, поэтому жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
- Позже Прокудин также сообщил об угрозе атаки вражескими БпЛА и баллистикой.
Сегодня российские войска планируют атаковать из авиации Херсонщину, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
РФ планирует атаку на Херсонщину 29 июня
В Telegram глава Херсонской ОВА сообщил, что сегодня российские оккупанты могут атаковать из авиации Херсонщину. По его словам, существует повышенная опасность для Станиславской общины.
— Призываю жителей быть максимально осторожными, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и реагировать на все уведомления об опасности. Берегите себя и своих близких, – заметил он.
Спустя некоторое время Александр Прокудин сообщил об угрозе атаки вражескими БпЛА и баллистикой для области.
Напомним, РФ постоянно бьет по Херсонской области. За прошедшие сутки под вражескими дроновыми атаками и артиллерийскими обстрелами находился ряд населенных пунктов области.
Российские военные били по социальной инфраструктуре, жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 8 многоэтажек и 13 частных домов. Также оккупанты атаковали магазин, газопровод, сельхозтехнику и частные автомобили.
Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.
В то же время ВСУ продолжают деоккупировать населенные пункты Юга Украины. Так, над Кинбурнской косой подняли флаг Украины.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 587-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.