За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали на фронте не менее 1230 российских окупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери РФ на 29 июня 2026

личного состава – около 1 402 200 (+1 230) человек,

танков – 12 066 (+3) ед.

боевых бронированных машин – 24 845 (+1) ед.

артиллерийских систем – 44 969 (+49) ед.

реактивных систем залпового огня – 1 901 ед.

средств противовоздушной обороны – 1 454 ед.,

самолетов – 436 ед.,

вертолетов – 353 ед.,

наземных робототехнических комплексов – 1 764 (+10) ед.

беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 379 224 (+1 724) ед.

крылатых ракет – 4 797 (+7) ед.

кораблей / катеров – 33 ед.,

подлодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 113 612 (+477) ед.

специальной техники – 4 366 (+6) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 587-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ЗСУ

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