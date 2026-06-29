Марта Бондаренко, редактор ленты
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Потери РФ на 29 июня: ВСУ уничтожили 1230 оккупантов и более 1700 дронов
За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали на фронте не менее 1230 российских окупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери РФ на 29 июня 2026
- личного состава – около 1 402 200 (+1 230) человек,
- танков – 12 066 (+3) ед.
- боевых бронированных машин – 24 845 (+1) ед.
- артиллерийских систем – 44 969 (+49) ед.
- реактивных систем залпового огня – 1 901 ед.
- средств противовоздушной обороны – 1 454 ед.,
- самолетов – 436 ед.,
- вертолетов – 353 ед.,
- наземных робототехнических комплексов – 1 764 (+10) ед.
- беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 379 224 (+1 724) ед.
- крылатых ракет – 4 797 (+7) ед.
- кораблей / катеров – 33 ед.,
- подлодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 113 612 (+477) ед.
- специальной техники – 4 366 (+6) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 587-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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Источник: Генштаб ЗСУ
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