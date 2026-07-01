Во время ночной атаки на Украину 1 июля российские войска применили баллистическую и управляемую авиационную ракеты, а также 151 беспилотник различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 1 июля: что известно

В ночь на 1 июля (с 18:00 30 июня) российские войска атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М с временно оккупированного Крыма, управляемой авиационной ракетой Х-59 из акватории Черного моря, а также 151 ударным беспилотником типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа Пародия.

Сейчас смотрят

Запуски беспилотников осуществлялись из районов Брянска, Курска, Миллерова, Орла, Приморско-Ахтарска, временно оккупированной части Донецкой области и Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 07:30, силы противовоздушной обороны сбили управляемую авиационную ракету Х-59 и 130 вражеских беспилотников на Севере, Юге и Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 17 ударных БпЛА на 16 локациях.

Еще на четырех локациях зафиксировали падение обломков сбитых воздушных целей.

Информация о месте падения баллистической ракеты уточняется. По состоянию на утро сообщений о разрушениях или пострадавших из-за нее не поступало.

Напомним, что утром 1 июля российские войска атаковали беспилотником маршрутный автобус в Центральном районе Херсона.

По словам Александра Прокудина, удар произошел около 07:00.

По предварительным данным, в результате атаки погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

В Херсонской окружной прокуратуре уточнили, что пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

По факту российского удара начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны.

По состоянию на утро вражеская атака до сих пор продолжается. В Воздушных силах сообщают о нескольких российских БпЛА в воздушном пространстве страны.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 589-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.