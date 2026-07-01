Пенсия членам семьи погибшего на войне – один из видов заботы государства о семьях военнослужащих.

На пенсию в случае потери кормильца имеют право члены семей военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести.

Это регламентировано ст. 1 Закона Украины О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц (далее – Закона).

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Что нужно знать о пенсии семьям погибших на войне, ее размере и особенностях начисления, а также с какими документами и куда обращаться, Фактам ICTV рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Пенсия семьям погибших на войне: что нужно знать

Право на пенсию в случае потери кормильца (ст. 30) имеют нетрудоспособные члены семей погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих, а также находившиеся на их содержании лица.

Иждивенцами согласно ст. 31 считаются лица, находившиеся на полном содержании умершего кормильца или для которых помощь от умершего кормильца была постоянным и основным источником средств к существованию.

Вне зависимости от пребывания на содержании кормильца пенсия назначается:

нетрудоспособным детям;

нетрудоспособным родителям и жене/мужу, если они после смерти кормильца потеряли источник средств к существованию);

нетрудоспособным родителям и жене/мужу военнослужащих, лиц, имеющих право на пенсию по настоящему Закону, погибших, умерших или пропавших без вести во время прохождения службы или позже из-за ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время службы.

Нетрудоспособными членами семьи считаются:

дети, братья, сестры и внуки, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет (братьям, сестрам и внукам право на пенсию предоставляется, если у них нет трудоспособных родителей);

дети, учащиеся на дневной форме обучения в общеобразовательных, профессионально-технических, высших учебных заведениях до окончания обучения, но не дольше 23 лет. Пенсия также выплачивается в период между поступлением в следующее учебное заведение или в случае изменения образовательной квалификации при условии, что этот период не превышает четырех месяцев. Детям-сиротам такая пенсия выплачивается до 23 лет независимо от того, учатся они или нет;

родители и жена/муж, если они достигли возраста, дающего право на назначение пенсии по возрасту независимо от продолжительности страхового стажа, или являются лицами с инвалидностью;

дед и бабушка (если нет лиц, которые по закону обязаны их содержать);

жена/муж, один из родителей или дед, бабушка, брат или сестра, независимо от возраста и трудоспособности, если она/он заняты уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими восьмилетнего возраста, и не работают.

жена/муж умершего кормильца, получившего инвалидность из-за ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время службы, независимо от того, работает (находится на военной службе) она/он или нет;

родители и жена/муж, если они не вступили в повторный брак.

Какую пенсию будут платить членам семьи погибшего на войне

В Пенсионном фонде подчеркивают: какую пенсию будут платить членам семьи погибшего на войне, зависит от причины гибели /смерти военнослужащего.

Гибель/смерть связана с защитой Родины/исполнением обязанностей военной службы

Если право на пенсию имеет один нетрудоспособный член семьи (один из родителей, жена/муж, другой нетрудоспособный член семьи погибшего/умершего кормильца), то пенсия будет составлять 70% от денежного довольствия (заработной платы) погибшего/умершего кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи.

Если право на пенсию имеют два и более нетрудоспособных членов семьи (кроме родителей, жены/мужа), то пенсия будет составлять 50% денежного довольствия (заработной платы) погибшего/умершего кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи.

В таких же размерах, независимо от причины смерти кормильца, исчисляются пенсии членам семей умерших лиц с инвалидностью в результате войны и членам семей, в состав которых входят дети, потерявшие обоих родителей.

Смерть вследствие увечья после несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей военной службы (должностных обязанностей), или вследствие заболевания, связанного с прохождением службы

Пенсия в таком случае составит 30% заработка кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи.

С 1 марта 2026 года правительство повысило минимальные пенсии в связи с потерей кормильца для семей погибших и пропавших без вести военнослужащих.

Размер выплаты зависит от денежного довольствия военного и может составлять до 70% от этой суммы. В то же время, государство гарантирует минимальный размер пенсии.

После индексации минимальная выплата для одного нетрудоспособного члена семьи выросла до 12 810 грн в месяц. Если пенсию получают два или более членов семьи погибшего или пропавшего без вести военного (кроме родителей, мужа, жены и детей), каждому гарантировано не менее 10 020 грн.

Какую пенсию получают родители погибшего на войне

Родители погибшего на войне или умершего после службы из-за ранения, контузии, увечья, полученных на службе, или от заболевания, связанного с пребыванием на фронте, а также жена/супруг, если они не вступили в повторный брак, как предусмотрено п. в ст. 30 Закона, могут получать пенсию в случае потери кормильца не ранее чем за пять лет до достижения возраста, дающего право на назначение пенсии по возрасту независимо от продолжительности страхового стажа, а также если имеют право на:

пенсию независимо от возраста (ч. 3 ст. 114 Закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании);

досрочную пенсию по возрасту (ст. 115 Закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании);

пенсию по возрасту на льготных условиях;

пенсию с уменьшением пенсионного возраста в соответствии с законом;

если они являются лицами с инвалидностью.

Пенсия членам семьи погибшего на войне: куда обращаться

Для получения пенсии членам семьи погибшего на войне следует обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины (или онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или портала Дія), если военнослужащий получал пенсию по Закону Украины О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц.

Члены семьи погибшего на войне (или их законные представители), которые получают указанные выплаты впервые, должны обратиться в уполномоченное силовое ведомство для оформления документов для назначения пенсии.

Пенсия членам семьи погибшего на войне: какие документы нужны

Перечень документов, отметили в комментарии Фактам ICTV в ПФУ, определен в п. 3 раздела ІІ Порядка представления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц №3-1.

Чтобы оформить пенсию членам семьи погибшего на войне, нужны:

заявление;

копия свидетельства смерти кормильца;

выписка из приказа об исключении кормильца из списков личного состава в связи со смертью;

документы об обстоятельствах гибели или смерти в результате ранения, контузии, увечья, полученных при прохождении службы или при исполнении обязанностей военной службы;

справка уполномоченных органов с места жительства о пребывании членов семьи на иждивении умершего кормильца или решение суда о пребывании на иждивении;

денежный аттестат или справка о размере денежного довольствия кормильца;

справка о признании человека инвалидом;

копия документа, удостоверяющего регистрацию физического лица в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков, выданного органом доходов и сборов (для физлица, которое по своим религиозным убеждениям отказывается от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, официально сообщило об этом соответствующий орган доходов и сборов и имеет отметку в паспорте гражданина Украины – копия страницы паспорта с такой отметкой);

копии страниц паспорта (1-й, 2-й, 10-й, 11-й страниц с отметкой о последнем месте регистрации);

копии удостоверений, дающих право на льготы (ветерана войны, пострадавшего в результате аварии на Чернобыльской АЭС, донора и т.п.).

Для детей погибших военных нужны:

копия свидетельства рождения;

справка из учебного заведения об учебе с указанием даты его окончания, а также о нахождении (или не нахождении) на полном государственном содержании;

справка врачебно-консультативной комиссии о признании ребенка инвалидом или справка о признании лица инвалидом с детства;

копии свидетельств о смерти родителей или другие документы, подтверждающие отсутствие родителей (в случае назначения пенсии братьям, сестрам, внукам);

копия решения суда об усыновлении;

копия решения об опеке или попечительстве (в случае назначения пенсии детям, потерявшим обоих родителей).

Родителям, жене/супругу дополнительно нужно подать:

копию свидетельства о браке;

справку о признании лица инвалидом;

копию трудовой книжки или справку из органов государственной налоговой службы об учете налогоплательщика – субъекта предпринимательской деятельности (документы о стаже, определенные Порядком подтверждения имеющегося трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней, утвержденным постановлением Правительства от 12 августа 1993 года №637).

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