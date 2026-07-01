Дания объявила о 30-м пакете военной помощи Украине общей стоимостью около €590 млн.

Об этом сообщило Министерство обороны Дании.

30-й пакет военной помощи Украине от Дании: что известно

В Министерстве обороны Дании сообщили, что новый пакет военной помощи составляет около 4,4 млрд датских крон, или примерно €590 млн. Он предусматривает дополнительные поставки боеприпасов, вооружения и другого военного снаряжения для украинских Сил обороны.

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Также средства направят на продолжение подготовки украинских военнослужащих в Дании.

Из общей суммы пакета около 1,3 млрд датских крон будет выделено на так называемую датскую модель, которая предусматривает финансирование закупок продукции украинской оборонной промышленности. Отдельно предусмотрено дополнительное финансирование закупки дальнобойных артиллерийских боеприпасов.

Министр обороны Дании Йеппе Бруус подчеркнул, что Копенгаген и в дальнейшем будет поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.

— Дания непоколебимо стоит с Украиной. Борьба Украины за свободу — это также борьба Европы, и мы не имеем права подвести украинцев тогда, когда это имеет наибольшее значение, — заявил он.

По словам Брууса, Дания также использует украинский боевой опыт для усиления собственной обороноспособности.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен отметил, что, несмотря на изменение ситуации на поле боя, поддержка Украины не должна ослабевать.

— Сейчас на поле боя в Украине наблюдается новая динамика. Это не значит, что мы можем просто расслабиться… Мы должны сохранять поддержку Украины и усиливать давление на Россию, чтобы укрепить переговорные позиции Украины, — сказал он.

В Минобороны Дании отметили, что с начала полномасштабного вторжения страна уже предоставила Украине военную помощь на общую сумму около 76,8 млрд датских крон.

Также в ведомстве отметили, что безопасность Европы начинается с Украины, поэтому Копенгаген намерен и в дальнейшем поддерживать украинское государство вместе с союзниками.

Напомним, накануне Украина и Швеция заключили соглашение о закупке 16 современных истребителей Gripen E. Кроме самолетов, Украина получит необходимое оборудование, техническую и логистическую поддержку.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что первые 16 истребителей Gripen C/D Воздушные силы Украины получат уже в начале 2027 года, а поставки новых Gripen E начнутся с 2029 года.

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