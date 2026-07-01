Верховная Рада Украины приняла закон №15360 Об Украинском национальном пантеоне.

Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

Закон № 15360: что известно

В парламенте отметили, что закон является одним из ключевых шагов в формировании современной государственной политики национальной памяти.

Сейчас смотрят

Впервые на законодательном уровне предусмотрено создание единого национального пространства, которое будет символизировать непрерывность украинской государственной традиции — от Руси до современной Украины.

Документ предусматривает создание в Киеве государственного мемориального комплекса, который станет местом почетного перезахоронения выдающихся украинцев, а также установление кенотафов для тех, чьи останки невозможно вернуть в Украину.

Кроме мемориальной функции, Пантеон должен стать центром сохранения исторической памяти, патриотического воспитания и проведения государственных церемоний.

Предполагается, что именно на его территории будут проходить официальные торжества, вручение высших государственных наград, а посещение комплекса станет частью государственного протокола во время официальных визитов иностранных делегаций.

Закон определяет, что право быть почтенными в Пантеоне будут иметь главы Украинского государства разных исторических эпох, президенты Украины (кроме отстраненных от должности в порядке импичмента), главнокомандующие украинских военных формирований, выдающиеся деятели науки, культуры, образования, религии, государства, а также лауреаты Нобелевской премии, связанные с Украиной.

Чествование будет осуществляться путем перезахоронения, установления кенотафов или мемориальных таблиц.

В то же время в Пантеон не могут быть включены лица, осужденные за преступления против национальной безопасности Украины, международного правопорядка, а также те, на кого распространяется законодательство об осуждении коммунистического, нацистского и российского имперского тоталитарных режимов.

Оценку кандидатур будет осуществлять специальный совещательный орган с участием историков, ученых и представителей Украинского института национальной памяти. Перед принятием окончательного решения будет проводиться общественное обсуждение, а перезахоронение будет возможно только с согласия близких родственников.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №15360 о создании Украинского национального пантеона в конце июня.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.