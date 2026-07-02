Ракета Бандероль: особенности и технические характеристики нового российского оружия
В последние месяцы Россия все чаще применяет для ударов по Украине ракету Бандероль. Если первоначально ее использование было единичным, то впоследствии такие атаки стали случаться гораздо чаще, в частности, во время массированных воздушных ударов.
Рост количества пусков связан сразу с несколькими факторами: стремлением российской армии опробовать новое оружие в боевых условиях, расширением его серийного производства, а также попыткой усложнить работу украинской противовоздушной обороны.
Как выглядит ракета s8000 Бандероль, какие ее особенности и технические характеристики — читайте в материале Фактов ICTV.
Что такое российская ракета Бандероль
Главное управление разведки Министерства обороны Украины на портале War&Sanctions опубликовало характеристики новой ракеты российского производства S8000 Бандероль.
Ракета S8000 изготавливается предприятием Кронштадт, которое находится под международными санкциями. Сейчас ракета адаптируется для пуска с ударных вертолетов Ми-28Н, хотя ее начальным носителем является БпЛА Орион того же производства.
Если сравнить Бандероль с такими ракетами, как 9М727, Х-101 или 3М-14, то она отличается способностью совершать маневры с меньшим радиусом поворота. При этом ракета сохраняет характерную для крылатых ракет траекторию полета.
К особенностям ракеты s8000 Бандероль можно отнести использование различных иностранных комплектующих, в частности:
- Реактивного двигателя Swiwin SW800Pro китайского производства, предназначенного для авиамодельного спорта. Такой двигатель доступен для приобретения на онлайн-платформах вроде AliExpress, ориентировочная цена — около $16 тыс.
- Телеметрического модуля RFD900x, изготовленного в Австралии, или его аналогичной версии китайского происхождения.
- Инерциальной навигационной системы (вероятно изготавливается в Китае).
- Аккумуляторных батарей японской компании Murata.
- Сервоприводов Dynamixel MX-64AR, произведенных южнокорейской компанией Robotis.
- Защищенной от помех антенны типа CRP Комета-М8 (разработка российского предприятия ВНИИР-Прогресс), которая также устанавливается на беспилотники типа Герань, УМПК и УМПБ.
Также наблюдается использование около двадцати микросхем, изготовленных в США, Китае, Японии, Южной Корее и Швейцарии.
Большинство иностранных компонентов для s8000 поступает через сеть “чип и дип” (одного из крупнейших российских дистрибьюторов электроники).
Всего экспертам удалось установить более 20 основных элементов ракеты S8000, а также ориентировочно 30 компаний, участвующих в ее изготовлении или обеспечении комплектующими.
Ракета s8000 Бандероль: технические характеристики
Вражеская крылатая ракета S8000 Бандероль имеет реактивный двигатель и может развивать максимальную скорость до 650 км/ч, а крейсерскую — до 560 км/ч.
Габариты ракеты:
- длина — около 5 м;
- диаметр корпуса — 30 см;
- размах крыльев — 2,2 м.
К тактико-техническим характеристикам новой российской крылатой ракеты Бандероль можно отнести:
- дальность полета — до 500 км;
- двигатель Swiwin SW800Pro китайского производства;
- боевая часть — ОФБЧ-150 массой 114,3 кг, из них вес взрывчатого вещества составляет 49,5 кг;
- топливо — авиационный керосин.
Defense Express отмечает, что речь идет о новом образце вооружения РФ, который визуально похож на американскую противокорабельную ракету большой дальности типа AGM-158C LRASM (Long Range Anti-Ship Missile).
То есть s8000 Бандероль — дешевая крылатая ракета для массового производства. Аналитики предполагают, что впервые она была замечена в конце 2024 года на полигоне Капустин Яр.
Фото: Главное управление разведки Минобороны Украины