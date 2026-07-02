В результате ночного обстрела возможны перебои в работе сети фиксированного интернета Vodafone.

Vodafone не работает: в компании объяснили причину

Как сообщила компания Vodafone Украина в Telegram, в работе сети фиксированного интернета возможны перебои после ночного обстрела.

— Друзья, в результате ночных обстрелов возможны перебои в работе сети фиксированного интернета. В настоящее время могут наблюдаться временные трудности с доступом к некоторым сервисам, в частности домашнему интернету, пополнением счета и работе контакт-центра, — говорится в сообщении.

Наши инженеры работают на месте с самой ночи и делают все возможное для скорейшего восстановления.

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Напомним, что в ночь на 2 июля Украина подверглась очередной массированной атаке со стороны РФ. Так, российские войска применили 74 ракеты разных типов, в том числе Цирконы, Калибры, Искандеры и 496 беспилотников.

В то же время после массированной атаки РФ на Киев 2 июля в Дарницком районе идет поисково-спасательная операция в разрушенном жилом доме.

Всего после ночного обстрела с применением баллистики, крылатых ракет и БпЛА известно о 13 погибших и почти 90 пострадавших.

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