За последние сутки на фронте зафиксировано 224 боевых столкновения.

Противник нанёс два ракетных удара с применением 75 ракет, совершил 62 авиаудара, сбросил 187 управляемых авиабомб.

Кроме того, он задействовал для нанесения ударов 6 368 дронов-камикадзе и совершил 2 145 обстрелов населённых пунктов и позиций наших войск.

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