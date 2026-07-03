Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Карта боевых действий на 3 июля 2026 года — ситуация на фронте
За последние сутки на фронте зафиксировано 224 боевых столкновения.
Противник нанёс два ракетных удара с применением 75 ракет, совершил 62 авиаудара, сбросил 187 управляемых авиабомб.
Кроме того, он задействовал для нанесения ударов 6 368 дронов-камикадзе и совершил 2 145 обстрелов населённых пунктов и позиций наших войск.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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