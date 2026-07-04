В ночь на 4 июля украинские защитники атаковали Кронштадт, главный пункт базирования Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота РФ. Также Силы обороны нанесли удар по нефтяному терминалу в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщила пресс-служба Сил беспилотных систем Украины.

Атака на Кронштадт в Санкт-Петербурге: что известно

Отмечается, что атака на Кронштадт, входящий в состав Санкт-Петербурга, была осуществлена операторами 1-го отдельного центра СБС.

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– Поражен главный пункт базирования Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота РФ Кронштадт. Объект обеспечивает базирование, ремонт и техническое обслуживание боевых кораблей, а также контроль морских подходов к Санкт-Петербургу, – говорится в сообщении.

Отдельно военные подчеркнули, что системные удары по объектам военной и ресурсной инфраструктуры россиян будут продолжаться до тех пор, пока Россия будет продолжать вооруженную агрессию против Украины.

Между тем президент Владимир Зеленский отметил, что атака на Кронштадт была осуществлена на расстоянии более 850 километров от государственной границы Украины. Он подчеркнул, что это – важная военная цель, и поблагодарил всех, кто обеспечивает Украине точность ударов и выполняет план дальнобойных санкций.

Атака на нефтяной терминал Санкт-Петербург: подробности

Также в ходе ночной операции ВСУ нанесли удар по нефтяному терминалу Санкт-Петербург – одному из крупнейших перевалочных комплексов нефтепродуктов на Балтийском направлении и ключевому логистическому узлу экспорта топливных ресурсов РФ.

– Терминал используется для приема, хранения и перевалки сырой нефти, светлых и темных нефтепродуктов, мазута, дизельного топлива и других грузов. Его пропускная способность составляет около 10 млн тонн в год, – сообщили в СБС.

Кронштадт на карте

Кронштадт на карте расположен на острове Котлин в Финском заливе и административно входит в состав Санкт-Петербурга. Город является одним из главных пунктов базирования Балтийского флота РФ и прикрывает морские подходы к Санкт-Петербургу.

Напомним, 3 июня сообщалось, что в Кронштадте были поражены корабли и инфраструктура военно-морской базы.

Силы обороны также нанесли удары по НПЗ, оборонным предприятиям и логистическим объектам в различных регионах РФ и на ВОТ.

6 июня дроны ССО поразили военно-морскую базу Кронштадта под Санкт-Петербургом.

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