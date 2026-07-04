В воскресенье, 5 июля, в Украине не планируется применять графики отключения электричества в разных регионах.

Об этом сообщает ЧАО НЭК Укрэнерго в Telegram.

Графики отключения света на 5 июля не прогнозируются

По информации Укрэнерго, графики отключения света не будут действовать по Украине в течение воскресенья, 5 июля.

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В компании призывают потребителей бережно использовать электричество в вечерний период и при возможности перенести пользование мощными электроприборами на дневное время – с 10:00 до 16:00.

Следует отметить, что отключения света в Украине не прогнозировались 4 июля. В этот день ограничения по электроснабжению не применялись.

Кроме того, 3 июля сообщалось, что на временно оккупированной Запорожской АЭС произошел блэкаут. В результате отключения электроснабжения ЗАЭС пришлось перейти на дизель-генераторы для обеспечения своих потребностей.

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