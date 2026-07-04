Полномасштабная война России против Украины никогда не должна стать нормой. РФ прилагает огромные усилия, чтобы восстановить свои политические связи и вернуть влияние, пытаясь дестабилизировать европейские голоса.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-обращения к участникам сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе из Одессы.

Зеленский об усилиях для принуждения РФ к миру

По мнению Зеленского, Россия прибегает к медийному давлению и пытается дестабилизировать европейские голоса, которые честно говорят о войне против Украины и стремятся к более сильной Европе.

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По словам президента, Украина нуждается в помощи в получении ракет к системам противовоздушной обороны, усилении санкционного давления для принуждения России к переговорам, освобождении граждан из плена и возвращении детей.

Как утверждает Зеленский, Россия использует баллистические ракеты как свой последний довод, чтобы продолжать эту войну. Именно на это они делают ставку, уверен президент.

Зеленский заявил, что россияне стремятся, чтобы баллистические ракеты сломили сопротивление и волю украинского народа. Именно поэтому Украине нужно больше ПВО, ведь речь идет о повседневной защите жизни.

Украина критически нуждается в ракетах-перехватчиках для Patriot. Киев знает, что у партнеров они есть, однако нужна политическая воля для их передачи Украине, в частности, со стороны США.

– Пожалуйста, помогите реализовать это. Сегодня День независимости Америки. И Америка вместе со свободным миром может помочь оградить нашу независимость от российских убийц и уничтожения человеческой жизни. Пожалуйста, продолжайте дальше четко выступать против российского террора и подчеркивать потребности Украины в ПВО, – сказал он.

Президент просит США сделать так, чтобы украинские ПВО и системы Patriot никогда не оставались без нужных ракет, ведь это спасает жизнь от российского баллистического вооружения.

Источник : Офис президента

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