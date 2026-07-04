В Николаеве простились с командиром 154-й отдельной механизированной бригады полковником Владимиром Кононниковым, известным среди сослуживцев под позывным Конан.

Об этом сообщает 154-я отдельная механизированная бригада.

Прощание с Владимиром Кононниковым

Отмечается, что прощание с Владимиром Кононниковым состоялось при участии родных, сослуживцев и представителей командования Вооруженных сил Украины.

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– Разделить боль от невосполнимой утраты с семьей прибыли те, кто знал Конана на протяжении многих лет военной службы, кто воевал с ним бок о бок, выполнял его приказы и доверял ему самое дорогое – собственную жизнь, – говорится в сообщении.

В бригаде подчеркнули, что Владимир Кононников прошел выдающийся боевой путь от солдата-десантника до командира механизированной бригады.

Там отметили, что с первых дней российской агрессии в 2014 году и до последнего дня своей жизни Конан оставался верным военной присяге.

– Он принимал непосредственное участие в боях на самых тяжелых направлениях, неоднократно был ранен, но каждый раз возвращался в строй и продолжал борьбу, – отметили побратимы.

В бригаде добавили, что авторитет Владимира Кононникова был неоспорим в каждом подразделении, где он проходил службу.

– Побратимы вспоминают его как офицера чести, человека слова, командира, который никогда не прятался за спинами подчиненных и завоевывал уважение не званием, а поступками, – написали в 154 ОМБр.



На прощание с Владимиром Кононниковым прибыли многочисленные представители командований бригад Сухопутных и Десантно-штурмовых войск, представители подразделений психологической поддержки личного состава 16-го и 17-го армейских корпусов, а также начальник Главного управления психологической поддержки личного состава Вооруженных сил Украины полковник Андрей Мартынов.

– Конан навсегда останется в строю – в памяти воинов, в боевом братстве и в истории борьбы украинского народа за свободу и независимость. Светлая память Герою. Вечная слава и честь полковнику Владимиру Кононникову, – подытожили в бригаде.

Напомним, командира 154-й ОМБр полковника Владимира Кононникова нашли мертвым 28 июня.

Фото: 154 омбр

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