Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом в День независимости США.

Об этом сообщает журналист Axios Барак Равид в социальной сети X. Затем Владимир Зеленский подтвердил, что поздравил Трампа и всех американцев с Днем независимости.

Разговор Зеленского и Трампа в День независимости США

– Президент Украины Зеленский в субботу разговаривал с президентом Трампом и поздравил его с 250-летием независимости США, сообщает источник, знакомый с вопросами, – говорится в заявлении журналиста.

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По словам Зеленского, они с Трампом очень хорошо поговорили по телефону.

– Мы благодарны США за всю оказанную помощь, от Javelin и Patriot до политической поддержки. И очень ценим то, что Америка поддерживает нас в защите независимости. Я благодарен всем американским сердцам, которым не безразлично будущее Украины, Европы и всех людей в мире, для которых свобода имеет значение, – заявил президент.

Как утверждает Зеленский, вместе с Трампом они обсудили текущую ситуацию на фронте и дипломатии.

По его мнению, есть реальная перспектива завершить эту войну, но решительность Америки будет иметь решающее значение. Они договорились продолжить разговор лично во время саммита НАТО в Анкаре.

Зеленский поблагодарил Трампа и США, пожелав дальнейшего процветания и успехов.

4 июля Зеленский поздравил американского президента Дональда Трампа с Днем Независимости США.

По его словам, американская мечта прошла через многие испытания и выстояла, а теперь уже два с половиной столетия остается примером для других свободных народов.

В то же время Зеленский заявил, что война России против Украины никогда не должна стать нормой.

Он утверждает, что РФ прилагает огромные усилия, чтобы восстановить свои политические связи и вернуть влияние, пытаясь дестабилизировать европейские голоса. Именно поэтому Зеленский обратился к США, чтобы ракетами Patriot усилить ПВО Украины.

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