В среду, 8 июля, в Украине не будут отключать электроэнергию для бытовых потребителей и предприятий.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Отключение света по всей Украине: что известно

— Завтра, в среду, применение мер ограничения не планируется, — говорится в сообщении.

Энергетики рекомендуют перенести использование мощных электрических приборов на дневные часы – с 11:00 до 15:00.

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В Укрэнерго просят потреблять электроэнергию бережно и рационально.

Напомним, по состоянию на утро 7 июля из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения оставались 20 населенных пунктов в Сумской области.

Из-за российских обстрелов новые обесточивания также произошли в Донецкой, Сумской, Днепропетровской и Херсонской областях.

Аварийно-восстановительные работы проводились с учетом ситуации, связанной с безопасностью.

По состоянию на 9:30 уровень потребления электроэнергии оставался таким же, как и в предыдущий день.

В понедельник, 6 июля, суточный максимум потребления электроэнергии был зафиксирован в вечерние часы.

Он оказался на 12,3% ниже, чем максимальный показатель предыдущего рабочего дня – 3 июля.

Причиной таких изменений стало существенное снижение температуры воздуха во всех регионах Украины, что уменьшило потребность в активном использовании кондиционеров.

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