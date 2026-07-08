Служба безопасности Украины поразила линейную производственно-диспетчерскую станцию ​​Черкассы в Республике Башкортостан на территории Российской Федерации.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Поражение ЛПДС Черкассы в российском Башкортостане

По информации СБУ, линейная производственно-диспетчерская станция Черкассы расположена в 1,5 тыс. км от государственной границы Украины.

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Как отмечают в Службе безопасности Украины, по меньшей мере восемь беспилотников нанесли удары по объекту. В результате атаки вспыхнул пожар в районе резервуарного парка и на производственных мощностях станции.

Линейная производственно-диспетчерская станция Черкассы является одним из ключевых объектов системы Транснефть – Урал.

ЛПДС Черкассы играет немаловажную роль в логистике светлых нефтепродуктов. Станция отвечает за полный цикл работы с топливом, поступающим из Уфимского НПЗ: от его приема и хранения до последующей транспортировки по магистральным трубопроводам.

Годовой объем транспортировки через станцию ​​составляет около 2 млн тонн нефтепродуктов. Хранилище объекта сформировано из 27 резервуаров, суммарная емкость которых превышает 385 тыс. куб. м.

По словам главы СБУ Евгения Хмары, для Российской Федерации больше не существует безопасных регионов даже в глубоком тылу, ведь Украина последовательно находит и уничтожает инфраструктуру, обеспечивающую армию РФ топливом, логистикой и ресурсами для ведения войны.

Как утверждают в Службе безопасности Украины, поражение таких объектов существенно усложняет логистику поставок нефтепродуктов в центральные и восточные регионы России.

Там добавляют, что подобные атаки оказывают негативное влияние на функционирование системы транспортировки топлива, обеспечивающей потребности военно-промышленного комплекса РФ.

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