Когда будет потепление в Одессе: надолго ли задержится прохладная погода
- После жары в Одесской области ожидается несколько дней более прохладной погоды с кратковременными дождями и грозами.
- Самым прохладным днем недели станет 10 июля, когда температура днем снизится до +22°C.
Жителей Одесской области в ближайшие дни ожидается облачная погода. После жаркого периода температура воздуха снизится, а в регионе пройдут кратковременные дожди с грозами.
Когда будет потепление в Одессе и стоит ли ожидать солнечную погоду, читайте в материале на Фактах ICTV.
Что с погодой в Одессе: прогноз до конца недели
По прогнозу синоптиков Гидрометеорологического Центра Черного и Азовского морей, потепления в Одессе в ближайшие дни не ожидается. Погоду в Одесской области и на морском побережье в ближайшие несколько дней будет определять циклоническая деятельность.
Благодаря поступлению более прохладного воздуха с северо-запада температурный фон станет более комфортным. В течение нескольких дней возможны кратковременные грозовые дожди.
Море будет оставаться спокойным с легким волнением, а температура морской воды будет составлять 21-22°C, что комфортно для купания.
Несмотря на прохладу, синоптики предупреждают, что в области продолжает сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.
8 июля ожидается облачная погода с прояснениями. Дожди прогнозируют как днем, так и ночью. Воздух прогреется до +24°C, в ночные часы температура составит около +22°C.
9 июля переменная облачность. Днем возможны солнечные прояснения, однако местами не исключен небольшой дождь. Днем ожидается до +25°C, ночью +19°C.
10 июля станет самым прохладным днем недели. Прогнозируется облачная погода и дождь. Максимальная температура воздуха днем составит +22°C, ночью столбики термометров опустятся до +19°C.
Когда снова придет тепло в Одессу
Также известно, когда погода в Одессе улучшится. Синоптики рассказали, что уже 11 июля осадки прекратятся, а погода снова станет солнечной и сухой. Днем воздух прогреется до +26°C, ночью будет около +18°C.
Однако в течение следующей недели погода снова будет неустойчивой. Следовательно, в ближайшую неделю не стоит ожидать сухой и жаркой погоды.