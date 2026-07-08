Жителей Одесской области в ближайшие дни ожидается облачная погода. После жаркого периода температура воздуха снизится, а в регионе пройдут кратковременные дожди с грозами.

Когда будет потепление в Одессе и стоит ли ожидать солнечную погоду, читайте в материале на Фактах ICTV.

Что с погодой в Одессе: прогноз до конца недели

По прогнозу синоптиков Гидрометеорологического Центра Черного и Азовского морей, потепления в Одессе в ближайшие дни не ожидается. Погоду в Одесской области и на морском побережье в ближайшие несколько дней будет определять циклоническая деятельность.

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Благодаря поступлению более прохладного воздуха с северо-запада температурный фон станет более комфортным. В течение нескольких дней возможны кратковременные грозовые дожди.

Море будет оставаться спокойным с легким волнением, а температура морской воды будет составлять 21-22°C, что комфортно для купания.

Несмотря на прохладу, синоптики предупреждают, что в области продолжает сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

8 июля ожидается облачная погода с прояснениями. Дожди прогнозируют как днем, так и ночью. Воздух прогреется до +24°C, в ночные часы температура составит около +22°C.

9 июля переменная облачность. Днем возможны солнечные прояснения, однако местами не исключен небольшой дождь. Днем ожидается до +25°C, ночью +19°C.

10 июля станет самым прохладным днем ​​недели. Прогнозируется облачная погода и дождь. Максимальная температура воздуха днем ​​составит +22°C, ночью столбики термометров опустятся до +19°C.

Когда снова придет тепло в Одессу

Также известно, когда погода в Одессе улучшится. Синоптики рассказали, что уже 11 июля осадки прекратятся, а погода снова станет солнечной и сухой. Днем воздух прогреется до +26°C, ночью будет около +18°C.

Однако в течение следующей недели погода снова будет неустойчивой. Следовательно, в ближайшую неделю не стоит ожидать сухой и жаркой погоды.

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