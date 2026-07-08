Силы обороны Украины сбили российский самолет.

Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Сбитие российского самолета

— Хорошие новости от Воздушных сил. Сегодня отминусовали еще одного российского воздушного террориста! — подчеркнули военные.

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Подробностей сбивания вражеского самолета пока нет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 596-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Воздушные силы ВСУ

Источник : Повітряні сили ЗСУ

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