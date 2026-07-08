Марта Бондаренко, редактор ленты
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Воздушные силы ВСУ сбили российский самолет
Силы обороны Украины сбили российский самолет.
Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
Сбитие российского самолета
— Хорошие новости от Воздушных сил. Сегодня отминусовали еще одного российского воздушного террориста! — подчеркнули военные.
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Подробностей сбивания вражеского самолета пока нет.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 596-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Воздушные силы ВСУ
Источник: Повітряні сили ЗСУ
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