Отключение света в Одессе 8 июля затронут часть жителей Пересыпского и Приморского районов. Без электроэнергии отдельные дома останутся почти на весь день.

Почему ввели временные ограничения, когда будет свет в Одессе и что рекомендуют энергетики, читайте в материале Фактов ICTV.

Почему выключают свет в Одессе

Несмотря на то, что массовых аварийных отключений в Одессе сейчас нет, энергетики продолжают восстанавливать и обслуживать сети.

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Необходимость таких работ связана в частности с последствиями российских атак по энергетической инфраструктуре Одесской области.

Из-за повреждений электросетей специалисты регулярно производят ремонт и техническое обслуживание оборудования. Поэтому в отдельных районах города временно выключают электроэнергию.

Такие работы помогают избежать аварий в будущем и обеспечить стабильное электроснабжение.

Где будут отключения света в Одессе 8 июля

По информации ДТЭК, отключения света в Одессе сегодня запланированы для части потребителей Пересыпского и Приморского районов. Где сейчас нет электричества, можно посмотреть на карте отключений света в Одессе.

Электроэнергию временно отключат с 08:00 до 19:00. В это время специалисты будут выполнять плановые ремонтные работы и техническое обслуживание электросетей.

Когда будет свет в Одессе

Как сообщили энергетики, по завершении всех запланированных работ электроснабжение возобновят в обычном режиме.

Если работы завершатся без осложнений, свет должны вернуть после 19:00.

Как проверить графики отключения света в Одессе

Чтобы узнать, попадает ли ваш адрес под плановые работы, следует регулярно проверять графики отключения света в Одесе, которые публикует оператор системы распределения.

Энергетики советуют до начала работ зарядить телефоны, павербанки и другие необходимые устройства, а также заранее спланировать дела, если они зависят от наличия электроэнергии.

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