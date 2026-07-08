Отключение света в Одессе: какие районы останутся без электроэнергии 8 июля
- Часть жителей Одессы 8 июля временно останется без электроэнергии из-за плановых работ в сетях.
- Ограничения коснутся отдельных потребителей Пересыпского и Приморского районов.
Отключение света в Одессе 8 июля затронут часть жителей Пересыпского и Приморского районов. Без электроэнергии отдельные дома останутся почти на весь день.
Почему ввели временные ограничения, когда будет свет в Одессе и что рекомендуют энергетики, читайте в материале Фактов ICTV.
Почему выключают свет в Одессе
Несмотря на то, что массовых аварийных отключений в Одессе сейчас нет, энергетики продолжают восстанавливать и обслуживать сети.
Необходимость таких работ связана в частности с последствиями российских атак по энергетической инфраструктуре Одесской области.
Из-за повреждений электросетей специалисты регулярно производят ремонт и техническое обслуживание оборудования. Поэтому в отдельных районах города временно выключают электроэнергию.
Такие работы помогают избежать аварий в будущем и обеспечить стабильное электроснабжение.
Где будут отключения света в Одессе 8 июля
По информации ДТЭК, отключения света в Одессе сегодня запланированы для части потребителей Пересыпского и Приморского районов. Где сейчас нет электричества, можно посмотреть на карте отключений света в Одессе.
Электроэнергию временно отключат с 08:00 до 19:00. В это время специалисты будут выполнять плановые ремонтные работы и техническое обслуживание электросетей.
Когда будет свет в Одессе
Как сообщили энергетики, по завершении всех запланированных работ электроснабжение возобновят в обычном режиме.
Если работы завершатся без осложнений, свет должны вернуть после 19:00.
Как проверить графики отключения света в Одессе
Чтобы узнать, попадает ли ваш адрес под плановые работы, следует регулярно проверять графики отключения света в Одесе, которые публикует оператор системы распределения.
Энергетики советуют до начала работ зарядить телефоны, павербанки и другие необходимые устройства, а также заранее спланировать дела, если они зависят от наличия электроэнергии.