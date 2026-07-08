В ночь на 8 июля Силы обороны Украины нанесли серию ударов по объектам военной и топливно-энергетической инфраструктуры России. Под огонь попали сразу три нефтеперерабатывающих завода, аэродром, шесть танкеров “теневого флота” и два автомобильных моста, которые оккупанты использовали для военной логистики.

Об этом сообщили в Генштабе и Силах специальных операций (ССО).

Пожар на НПЗ в Саратове и Нижнекамске

Как сообщили в Генеральном штабе, одним из пострадавших объектов стал Саратовский нефтеперерабатывающий завод, входящий в структуру компании Роснефть. На территории предприятия после удара произошли взрывы и пожар.

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Это один из ключевых НПЗ Поволжья с проектной мощностью около 7 млн тонн нефти в год, который производит бензин, дизельное и авиационное топливо, используемое, в частности, для обеспечения военных нужд РФ.

Отдельную операцию в Татарстане провели подразделения Deep Strike Сил специальных операций.

По данным пресс-службы ССО, беспилотники успешно поразили два крупных нефтеперерабатывающих предприятия в Нижнекамске — комплекс ТАНЕКО и завод ТАИФ-НК. На обоих объектах вспыхнули пожары.

ТАНЕКО считается одним из самых современных нефтеперерабатывающих предприятий России. Завод имеет глубину переработки нефти до 99%, что позволяет производить значительные объемы бензина, дизельного и авиационного топлива.

В свою очередь, ТАИФ-НК является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов РФ с проектной мощностью более 7 млн тонн нефти в год. В его состав входят завод по производству бензинов и комплекс глубокой переработки тяжелых нефтяных остатков, а продукция предприятия используется, в частности, для обеспечения военной логистики страны-агрессора.

Ukraine is giving a fully justified response to Russia striking our country and prolonging the war. Today, our long-range sanctions reached the Saratov region, Tatarstan, and Bashkortostan – roughly 800, 1,400, and 1,500 kilometers from the front line. They also reached the… pic.twitter.com/MOQaIM2Owe — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2026

По словам президента Владимира Зеленского, сегодня “дальнобойные санкции” Украины достигли Саратовской области, Татарстана и Башкортостана. Расстояние от линии фронта составляет около 800, 1400 и 1500 км. Также Воронежская область находится примерно в 300 км от нашей границы.

Удары по танкерам и аэродрому РФ

Помимо ударов по нефтеперерабатывающей отрасли, Силы обороны поразили шесть танкеров так называемого теневого флота России. Один из них находился в Черном море, еще пять — в Азовском. По информации Генштаба, эти суда использовались для обеспечения российской группировки войск на юге Украины.

Также под удар попал военный аэродром Борисоглебск в Воронежской области РФ.

Кроме того, накануне украинские военные поразили автомобильные мосты вблизи населенных пунктов Урасово и Шелаево Белгородской области. Эти переправы российские войска использовали для переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.

В Генеральном штабе отметили, что степень повреждений всех пораженных объектов еще уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 596-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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