ВСУ атаковали НПЗ в Саратове и Нижнекамске: на предприятиях возникли пожары
- В ночь на 8 июля ВСУ нанесли удары по трем нефтеперерабатывающим заводам на территории РФ.
- После ударов возникли пожары на Саратовском НПЗ, а также на предприятиях ТАНЕКО и ТАИФ-НК в Нижнекамске.
- Также под удар попали аэродром Борисоглебск, шесть танкеров и два автомобильных моста в Белгородской области.
В ночь на 8 июля Силы обороны Украины нанесли серию ударов по объектам военной и топливно-энергетической инфраструктуры России. Под огонь попали сразу три нефтеперерабатывающих завода, аэродром, шесть танкеров “теневого флота” и два автомобильных моста, которые оккупанты использовали для военной логистики.
Об этом сообщили в Генштабе и Силах специальных операций (ССО).
Пожар на НПЗ в Саратове и Нижнекамске
Как сообщили в Генеральном штабе, одним из пострадавших объектов стал Саратовский нефтеперерабатывающий завод, входящий в структуру компании Роснефть. На территории предприятия после удара произошли взрывы и пожар.
Это один из ключевых НПЗ Поволжья с проектной мощностью около 7 млн тонн нефти в год, который производит бензин, дизельное и авиационное топливо, используемое, в частности, для обеспечения военных нужд РФ.
Отдельную операцию в Татарстане провели подразделения Deep Strike Сил специальных операций.
По данным пресс-службы ССО, беспилотники успешно поразили два крупных нефтеперерабатывающих предприятия в Нижнекамске — комплекс ТАНЕКО и завод ТАИФ-НК. На обоих объектах вспыхнули пожары.
ТАНЕКО считается одним из самых современных нефтеперерабатывающих предприятий России. Завод имеет глубину переработки нефти до 99%, что позволяет производить значительные объемы бензина, дизельного и авиационного топлива.
В свою очередь, ТАИФ-НК является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов РФ с проектной мощностью более 7 млн тонн нефти в год. В его состав входят завод по производству бензинов и комплекс глубокой переработки тяжелых нефтяных остатков, а продукция предприятия используется, в частности, для обеспечения военной логистики страны-агрессора.
Ukraine is giving a fully justified response to Russia striking our country and prolonging the war.
Today, our long-range sanctions reached the Saratov region, Tatarstan, and Bashkortostan – roughly 800, 1,400, and 1,500 kilometers from the front line. They also reached the… pic.twitter.com/MOQaIM2Owe
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2026
По словам президента Владимира Зеленского, сегодня “дальнобойные санкции” Украины достигли Саратовской области, Татарстана и Башкортостана. Расстояние от линии фронта составляет около 800, 1400 и 1500 км. Также Воронежская область находится примерно в 300 км от нашей границы.
Удары по танкерам и аэродрому РФ
Помимо ударов по нефтеперерабатывающей отрасли, Силы обороны поразили шесть танкеров так называемого теневого флота России. Один из них находился в Черном море, еще пять — в Азовском. По информации Генштаба, эти суда использовались для обеспечения российской группировки войск на юге Украины.
Также под удар попал военный аэродром Борисоглебск в Воронежской области РФ.
Кроме того, накануне украинские военные поразили автомобильные мосты вблизи населенных пунктов Урасово и Шелаево Белгородской области. Эти переправы российские войска использовали для переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.
В Генеральном штабе отметили, что степень повреждений всех пораженных объектов еще уточняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 596-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.