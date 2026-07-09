Графики отключения света не будут применять 10 июля
- В пятницу, 10 июля, во всех регионах Украины не планируется использование графиков отключений света благодаря снижению потребления и эффективной работе бытовых солнечных электростанций.
- В то же время Укрэнерго просит потребителей перенести использование мощных электроприборов на дневное время (с 11:00 до 15:00), несмотря на локальные аварийные обесточивания из-за обстрелов и непогоды в нескольких областях.
В течение пятницы, 10 июля, не планируют применять графики отключения электроэнергии в Украине.
Об этом сообщают в Национальной энергетической компании Укрэнерго в Telegram.
Графики отключения света на 10 июля не будут применяться
По информации Укрэнерго, в течение пятницы, 10 июля, не будут действовать графики отключения света по разным регионам.
В компании просят потребителей перенести пользование мощными энергоприборами на дневное время – с 11:00 до 15:00.
По состоянию на утро 9 июля, потребление электроэнергии демонстрировало тенденцию к снижению. В Укрэнерго утверждают, что оно было на 2,7% ниже, чем в это время в предыдущий день.
Как считают в компании, это связано с ясной погодой в центральных и юго-западных областях Украины. В результате происходит эффективная работа бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение объема энергопотребления из общей сети.
Утром сообщалось об обесточенных потребителях в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях в результате российских обстрелов.
Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий, грозы и порывов ветра полностью или частично были обесточены 168 населенных пунктов в четырех областях – Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской.