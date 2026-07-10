За последние сутки на фронте зафиксировано 233 боевых столкновения.

Агрессор нанес 57 авиаударов с применением 167 управляемых авиабомб, задействовал для ударов 6 282 дрона-камикадзе и осуществил 2 239 обстрелов позиций наших войск и населённых пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 10 июля 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 598-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ЗСУ

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