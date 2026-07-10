Во Львове суд избрал меру пресечения 23-летнему Олегу Гаврилову, которого подозревают в нападении на полицейских во время конфликта с представителями ТЦК на проспекте Червоной Калины. Мужчину взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Также СБУ и Нацполиция задержали еще четырех участников нападения на военных и правоохранителей во Львове.

Нападение на полицейских во Львове: подозреваемый взят под арест

Как сообщает Суспільне, подозреваемый — военнослужащий воинской части А0536 Олег Гаврилов, по данным следствия, он с февраля находился в СЗЧ.

Сейчас смотрят

По словам прокурора Ивана Красницкого, 9 июля Гаврилов во время инцидента ударил заместителя начальника управления превентивной деятельности Львовского районного управления полиции №2 в лицо.

Правоохранитель получил ушибы, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и околоорбитальную гематому. После этого, по версии следствия, подозреваемый распылил газовый баллончик в лицо еще одному полицейскому, вызвав химические ожоги глаз.

Гаврилову инкриминируют хулиганство с применением предмета, заранее подготовленного для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УКУ), а также умышленное причинение легких телесных повреждений двум стражам порядка при исполнении ими служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УКУ).

Защита настаивала, что риски, приведенные стороной обвинения, не подтверждены надлежащими доказательствами. Адвокат Ольга Гук просила выбрать для подзащитного круглосуточный домашний арест с электронным браслетом. Если суд решит оставить его под стражей, она просила определить залог в размере 30 прожиточных минимумов.

Во время заседания Гаврилов признал вину по инкриминируемым статьям. Сначала он отрицал использование специально подготовленного предмета, однако после исследования материалов дела подтвердил, что применил газовый баллончик, и заявил, что сожалеет о своих действиях.

Судья София Черная постановила заключить подозреваемого под стражу на 60 суток без определения залога. По ее словам, преступления связаны с применением насилия, а установленные риски реальны и не могут быть устранены более мягкой мерой пресечения. Срок содержания под стражей установлен до 6 сентября 2026 года.

СБУ задержала еще четырех участников нападения на военных и полицейских

В то же время СБУ сообщает, что были задержаны еще четыре участника нападения на военных и правоохранителей во Львове 8 июля.

Среди задержанных двое жителей Львова и двое военных, один из которых находился в СЗЧ. По данным следствия, они блокировали служебный автомобиль военных, прыгали на нем и повредили транспорт.

Фигурантам подготавливают подозрения за препятствование деятельности ВСУ и самовольное оставление воинской части.

Напомним, что вечером 8 июля на проспекте Червоной Калины во Львове во время мер по уведомлению военнообязанных возник конфликт между представителями ТЦК, полицией и гражданскими. Во время столкновения толпа перекинула служебный автомобиль ТЦК.

По данным полиции, причиной конфликта стало обнаружение мужчины, находившегося в розыске за уклонение от военной службы. Во Львовском ОТЦК сообщили, что его направили на прохождение военно-врачебной комиссии.

По словам заместителя начальника Львовского ТЦК и СП Петра Сторожука, противостояние длилось около шести часов — с 21:00 до 02:30.

Во Львовской ОВА заявили, что правовую оценку получат действия всех участников инцидента как военнослужащих ТЦК и полицейских, так и гражданских. Правоохранители продолжают устанавливать всех причастных.

В настоящее время досудебное расследование продолжается по статьям о препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период, хулиганство и насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.