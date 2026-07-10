С 15 июля подорожает проезд в Киеве: сколько будет стоить одна поездка
- Із 15 июля в Киеве стоимость разовой поездки в коммунальном общественном транспорте вырастет с 8 до 30 грн.
- Новый тариф будет действовать в метро, автобусах, трамваях, троллейбусах и фуникулере.
В Киеве с 15 июля вступят в силу новые тарифы на разовую поездку в коммунальном транспорте. Проезд в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе и фуникулёре будет стоить 30 грн.
Соответствующее распоряжение подписал мэр Виталий Кличко.
Проезд в Киеве будет стоить 30 грн
Электронные билеты, приобретенные до 14 июля по старой цене 8 грн, будут оставаться действительными до 14 сентября 2026 года.
После этой даты неиспользованные поездки будут аннулированы, а их стоимость вернут на баланс носителя электронного билета.
Кроме того, с 1 августа в столице введут новый билет на 90 минут стоимостью 60 грн. Он позволит неограниченное количество пересадок на любой коммунальный транспорт в течение полутора часов.
При пополнении транспортной карты на большее количество поездок предусмотрены скидки:
- 10–19 поездок — 28,90 грн за одну поездку;
- 20–29 поездок — 27,80 грн;
- 30–39 поездок — 26,60 грн;
- 40–49 поездок — 25,50 грн;
- 50 поездок — 25 грн.
Одновременно можно будет приобрести не более 50 поездок, а общее количество поездок на транспортной карте не должно превышать 100.
Ранее в КГГА заявляли, что необходимость повышения стоимости проезда связана со значительным ростом расходов на содержание общественного транспорта за последние годы.
В частности, речь идет о подорожании электроэнергии, топлива, ремонта подвижного состава, обслуживания транспортной инфраструктуры и оплаты труда персонала.
Тариф на проезд в столице не пересматривали с 2018 года. За этот период существенно выросли цены на основные ресурсы, необходимые для функционирования метро, трамваев, троллейбусов и автобусов.