В Киеве с 15 июля вступят в силу новые тарифы на разовую поездку в коммунальном транспорте. Проезд в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе и фуникулёре будет стоить 30 грн.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Виталий Кличко.

Проезд в Киеве будет стоить 30 грн

Электронные билеты, приобретенные до 14 июля по старой цене 8 грн, будут оставаться действительными до 14 сентября 2026 года.

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После этой даты неиспользованные поездки будут аннулированы, а их стоимость вернут на баланс носителя электронного билета.

Кроме того, с 1 августа в столице введут новый билет на 90 минут стоимостью 60 грн. Он позволит неограниченное количество пересадок на любой коммунальный транспорт в течение полутора часов.

При пополнении транспортной карты на большее количество поездок предусмотрены скидки:

10–19 поездок — 28,90 грн за одну поездку;

20–29 поездок — 27,80 грн;

30–39 поездок — 26,60 грн;

40–49 поездок — 25,50 грн;

50 поездок — 25 грн.

Одновременно можно будет приобрести не более 50 поездок, а общее количество поездок на транспортной карте не должно превышать 100.

Ранее в КГГА заявляли, что необходимость повышения стоимости проезда связана со значительным ростом расходов на содержание общественного транспорта за последние годы.

В частности, речь идет о подорожании электроэнергии, топлива, ремонта подвижного состава, обслуживания транспортной инфраструктуры и оплаты труда персонала.

Тариф на проезд в столице не пересматривали с 2018 года. За этот период существенно выросли цены на основные ресурсы, необходимые для функционирования метро, трамваев, троллейбусов и автобусов.

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