В воскресенье, 12 июля, мероприятия по ограничению поставок электроэнергии для бытовых потребителей и предприятий не планируются.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Графики отключения света по всей Украине: что известно

— Завтра применение графиков ограничения не планируется, — говорится в сообщении.

Электрики советуют перенести использование мощных электроприборов на дневные часы – с 10:00 до 16:00.

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Напомним, вчера в Изюмской общине Харьковской области произошли аварийные отключения электроэнергии в нескольких населенных пунктах.

Перебои с электроснабжением начались около полудня.

Сначала без света остались пять сел общины — Крамаровка, Забавное, Федоровка, Искра и Глинское. Электроснабжение исчезло на улице Степной в Изюме.

Позже перечень обесточенных населенных пунктов увеличился. Аварийные отключения также затронули села Левковка и Ивановка.

Специалисты Харьковоблэнерго работали на местах аварий, чтобы установить причину обесточивания и как можно быстрее восстановить электроснабжение в домах местных жителей.

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