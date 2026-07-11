Графики отключения света 12 июля: будет ли электричество в воскресенье
В воскресенье, 12 июля, мероприятия по ограничению поставок электроэнергии для бытовых потребителей и предприятий не планируются.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Графики отключения света по всей Украине: что известно
— Завтра применение графиков ограничения не планируется, — говорится в сообщении.
Электрики советуют перенести использование мощных электроприборов на дневные часы – с 10:00 до 16:00.
Напомним, вчера в Изюмской общине Харьковской области произошли аварийные отключения электроэнергии в нескольких населенных пунктах.
Перебои с электроснабжением начались около полудня.
Сначала без света остались пять сел общины — Крамаровка, Забавное, Федоровка, Искра и Глинское. Электроснабжение исчезло на улице Степной в Изюме.
Позже перечень обесточенных населенных пунктов увеличился. Аварийные отключения также затронули села Левковка и Ивановка.
Специалисты Харьковоблэнерго работали на местах аварий, чтобы установить причину обесточивания и как можно быстрее восстановить электроснабжение в домах местных жителей.