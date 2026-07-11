Во Львове взяли под стражу еще троих участников нападения на ТЦК
- Суд избрал меру пресечения еще троим подозреваемым по делу о нападении на военнослужащих ТЦК во Львове.
- Всех троих взяли под стражу без права внесения залога.
Суд избрал меру пресечения троим подозреваемым по делу о нападении на военнослужащих и опрокидывании служебного автомобиля ТЦК во Львове.
Суд назначил им меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Об этом сообщили в Львовской областной прокуратуре.
Нападение на ТЦК во Львове: трое подозреваемых под стражей
По данным следствия, речь идет о двух мужчинах в возрасте 21 и 28 лет, которых считают организаторами и подстрекателями беспорядков в Сиховском районе Львова.
Следствие установило, что они блокировали движение служебного внедорожника военнослужащих Сиховского районного ТЦК и СП, прыгали по автомобилю, после чего опрокинули его.
Всех троих задержали в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Им сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины — воспрепятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других воинских формирований.
В настоящее время продолжается досудебное расследование. Правоохранители продолжают устанавливать других лиц, которые могут быть причастны к беспорядкам.
Что известно о конфликте с ТЦК на Львовщине
Напомним, в ночь на 9 июля в Сиховском районе Львова во время проверки военно-учётных документов между представителями ТЦК и группой людей произошел конфликт.
Во время инцидента толпа опрокинула служебный автомобиль военнослужащих.
Вечером 9 июля суд избрал меру пресечения первому фигуранту этого дела — 23-летнему мужчине, которого взяли под стражу.
Позже также стало известно о задержании еще одного подозреваемого в нападении на полицейского.
Фото: Львовская областная прокуратура