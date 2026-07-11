Суд избрал меру пресечения троим подозреваемым по делу о нападении на военнослужащих и опрокидывании служебного автомобиля ТЦК во Львове.

Суд назначил им меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщили в Львовской областной прокуратуре.

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Нападение на ТЦК во Львове: трое подозреваемых под стражей

По данным следствия, речь идет о двух мужчинах в возрасте 21 и 28 лет, которых считают организаторами и подстрекателями беспорядков в Сиховском районе Львова.

Следствие установило, что они блокировали движение служебного внедорожника военнослужащих Сиховского районного ТЦК и СП, прыгали по автомобилю, после чего опрокинули его.

Всех троих задержали в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Им сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины — воспрепятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других воинских формирований.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Правоохранители продолжают устанавливать других лиц, которые могут быть причастны к беспорядкам.

Что известно о конфликте с ТЦК на Львовщине

Напомним, в ночь на 9 июля в Сиховском районе Львова во время проверки военно-учётных документов между представителями ТЦК и группой людей произошел конфликт.

Во время инцидента толпа опрокинула служебный автомобиль военнослужащих.

Вечером 9 июля суд избрал меру пресечения первому фигуранту этого дела — 23-летнему мужчине, которого взяли под стражу.

Позже также стало известно о задержании еще одного подозреваемого в нападении на полицейского.

Фото: Львовская областная прокуратура

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