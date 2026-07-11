ВСУ ударили по полигону оккупантов в Донецкой области и пунктах управления БпЛА – Генштаб
- Силы обороны атаковали полигон Кальмиусское возле оккупированного Докучаевска.
- Под удар попали пункты управления БПЛА в Белгородской и Запорожской областях.
- Также атакованы районы сосредоточения российских войск в Горловке и Курской области.
Украинские Силы обороны 10 июля и в ночь на 11 июля нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупационных войск. Среди пораженных целей – общевойсковой полигон, пункты управления беспилотниками и районы сосредоточения личного состава.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Поражение вражеских целей: данные Генштаба ВСУ
По данным военных, под удар попал общевойсковый полигон Кальмиусское вблизи временно оккупированного Докучаевска в Донецкой области. В настоящее время продолжается уточнение масштабов нанесенного ущерба и результатов поражения.
Также украинские защитники нанесли удары по пунктам управления российских беспилотников в районах Крысанового Белгородской области РФ и Первомайского на временно оккупированной территории Запорожской области.
Кроме того, под огонь попали районы сосредоточения живой силы оккупационных войск в Горловке Донецкой области и Кариже Курской области РФ.
В то же время Генеральный штаб обнародовал уточненные результаты предварительных ударов по военной и топливно-энергетической инфраструктуре России.
В частности, по оценкам военных, поражение предприятия Титан-Баррикады в Волгограде 27 июня нанесло противнику прямой ущерб примерно на $105 млн.
После удара по Петербургскому нефтяному терминалу 4 июля было повреждено несколько резервуаров разного объема, технологические трубопроводы и другое оборудование.
На нефтеперерабатывающем заводе Славнефть-ЯНОС в Ярославле после удара 6 июля зафиксировали попадание в установку АВТ-6 и повреждение трубопроводов других технологических установок.
По результатам атаки на аэродром Борисоглебск в Воронежской области 8 июля загорелось 28 цистерн с авиационным горючим общим объемом около 1,6 тыс. кубометров.
В тот же день на нефтеперерабатывающем заводе ТАИФ-НК в Нижнекамске возник пожар на установке замедленного коксования, а также повреждены кабельные эстакады, трубопроводы и технические сооружения.
Кроме того, после удара по Ильскому НПЗ в Краснодарском крае 10 июля занялись установки АТ-5 и АТ-6, повреждены трубопроводы, а также возникли очаги возгорания вблизи установок АТ-2 и АТ-3.
В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны Украины продолжают наносить удары по военным объектам российских оккупационных войск, чтобы ослабить врага в ведении войны против Украины.