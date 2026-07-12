Укроборонпром уволил руководителей двух государственных предприятий, нарушивших требования законодательства и правила безопасного хранения боеприпасов, а также других должностных лиц.

Об этом сообщает АО Украинская оборонная промышленность.

Укроборонпром уволил должностных лиц из-за детонации в Вишневом

Как утверждают в Укроборонпроме, есть результаты предварительного расследования, после чего уволили руководителей двух госпредприятий за нарушение правил безопасного хранения боеприпасов.

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В предприятии рассказали, что также с должностей уволили других должностных лиц, чьи действия или бездействие могли привести к тяжелым последствиям.

– Все виновные, помимо увольнения, будут нести уголовную ответственность согласно действующему законодательству Украины, – говорится в сообщении.

В Укроборонпроме рассказали, что сотрудничают со Службой безопасности Украины и другими органами досудебного расследования, предоставляя всю необходимую информацию и документы.

На всех предприятиях АО продолжается комплексная проверка соблюдения требований, касающихся хранения и безопасности во время работы со средствами поражения.

В Укроборонпроме выразили искренние соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим. Там отмечают, что главное сделать все возможное, чтобы подобное никогда больше не повторилось.

9 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что склад боеприпасов в Вишневом принадлежал одному из предприятий Укроборонпрома. Там вспыхнул пожар с последующей детонацией в результате массированной атаки РФ в ночь на 6 июля.

Вчера, 11 июля, Зеленский получил доклад о ситуации в Вишневом после взрыва на складах боеприпасов. По его словам, уже известны имена должностных лиц, разместивших склады с оружием в Вишневом.

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