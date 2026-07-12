Укроборонпром уволил руководителей двух предприятий и других должностных лиц из-за детонации в Вишневом
- По результатам расследования детонации складов в Вишневом после российской атаки, Укроборонпром уволил руководителей двух предприятий и других ответственных должностных лиц.
- Помимо кадровых решений, виновным угрожает уголовная ответственность, а на всех объектах АО начались масштабные проверки правил безопасности сохранности средств поражения.
Укроборонпром уволил руководителей двух государственных предприятий, нарушивших требования законодательства и правила безопасного хранения боеприпасов, а также других должностных лиц.
Об этом сообщает АО Украинская оборонная промышленность.
Укроборонпром уволил должностных лиц из-за детонации в Вишневом
Как утверждают в Укроборонпроме, есть результаты предварительного расследования, после чего уволили руководителей двух госпредприятий за нарушение правил безопасного хранения боеприпасов.
В предприятии рассказали, что также с должностей уволили других должностных лиц, чьи действия или бездействие могли привести к тяжелым последствиям.
– Все виновные, помимо увольнения, будут нести уголовную ответственность согласно действующему законодательству Украины, – говорится в сообщении.
В Укроборонпроме рассказали, что сотрудничают со Службой безопасности Украины и другими органами досудебного расследования, предоставляя всю необходимую информацию и документы.
На всех предприятиях АО продолжается комплексная проверка соблюдения требований, касающихся хранения и безопасности во время работы со средствами поражения.
В Укроборонпроме выразили искренние соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим. Там отмечают, что главное сделать все возможное, чтобы подобное никогда больше не повторилось.
9 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что склад боеприпасов в Вишневом принадлежал одному из предприятий Укроборонпрома. Там вспыхнул пожар с последующей детонацией в результате массированной атаки РФ в ночь на 6 июля.
Вчера, 11 июля, Зеленский получил доклад о ситуации в Вишневом после взрыва на складах боеприпасов. По его словам, уже известны имена должностных лиц, разместивших склады с оружием в Вишневом.