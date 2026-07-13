Марта Бондаренко, редактор ленты
2 мин.
Потери РФ на 13 июля: ВСУ уничтожили 1600 окупантов и более 1700 дронов
За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали по меньшей мере 1600 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери РФ на 13 июля
- личного состава – около 1 420 690 (+1 600) человек,
- танков – 12 125 (+5) ед.
- боевых бронированных машин – 24 931 (+3) ед.
- артиллерийских систем – 45 865 (+58) ед.
- РСЗО – 1 929 (+1) ед.
- средств ПВО – 1 489 (+4) ед.
- самолетов – 437 ед.,
- вертолетов – 353 ед.,
- наземных робототехнических комплексов – 1 894 (+11) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 405 693 (+1 734) ед.
- крылатых ракет – 4 896 (+7) ед.
- кораблей / катеров – 33 ед.,
- подлодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 119 532 (+494) ед.
- специальной техники – 4 412 (+5) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 601-е сутки.
Сейчас смотрят
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.