Россия в очередной раз атаковала Украину, запустив баллистические и крылатые ракеты, а также ударные дроны.

Ночная атака на Украину 16 июля: что известно

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в ночь на 16 июля, начиная с 18:00 15 июля, враг атаковал Украину 8 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 из Брянской области, РФ, и 4 крылатыми ракетами Х-22/32 из акватории Черного моря.

Также РФ запустила по Украине 1 противорадиолокационную ракету Х-31П, 5 баражирующих боеприпасов типа Бандероль и 146 ударных БпЛА типа Shahed (в т. ч. реактивных), Гербера, Италмас и дронов-имитаторов типа Пародия из направлений: Курск, Орел, Миллерово – РФ, Донецк – ВОТ, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

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По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 3 баллистические ракеты Искандер-М/С-400 и 129 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на Севере, Юге, в Центре и на Востоке страны.

Зафиксировано попадание 5 баллистических ракет Искандер-М/С-400, противорадиолокационной ракеты Х-31П и 16 ударных БпЛА на 15 локациях.

Также есть падение сбитых (обломки) воздушных целей на 7 локациях. В то же время крылатые ракеты Х-22/32 не достигли целей.

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