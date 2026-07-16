За прошедшие сутки зафиксировано 279 боевых столкновений. Враг нанес один ракетный удар, применил четыре ракеты, совершил 88 авиаударов, сбросив 295 управляемых авиабомб.

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По данным командования Воздушных сил ВСУ, ночью Россия атаковала Украину баллистическими ракетами, а также крылатыми ракетами Х-22/32 и противорадиолокационной ракетой.

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Взрывы в Киеве

Ночью раздались взрывы в Киеве. Враг атаковал Святошинский и Дарницкий районы столицы. В результате атаки погибли два человека, еще шестеро получили ранения, среди них 16-летний подросток. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что российские войска атаковали столицу баллистическими ракетами.

В Дарницком районе возникли пожары в складском здании, горели грузовики. Именно на этой локации погибли два человека. Также пострадали три человека, среди которых ребенок.

В Святошинском районе в результате попадания вспыхнул пожар в одноэтажном складском помещении. Известно о трех пострадавших.

На местах попаданий работали около 150 спасателей и 27 единиц пожарно-спасательной техники.

Атака на Одессу

Ночью враг ударил по Одессе. Повреждена территория АЗС, также выбито остекление и повреждена крыша здания образовательного учреждения. Информация о пострадавших не поступала.

Продолжаются работы по устранению последствий вражеской атаки на Одессу, сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

Атака на Харьков

По данным ГСЧС, в Немышлянском районе Харькова в результате удара вражеского беспилотника на территории частного домовладения возник пожар. Спасатели его потушили.

Также в результате атаки повреждены здания на территории центрального парка и объекты гражданской инфраструктуры. Кроме того, зафиксированы попадания на открытых территориях в Харькове и пригороде.

Атака на Днепропетровщину

Ночью российские оккупанты атаковали три района Днепропетровской области беспилотниками. В Кривом Роге возник пожар. Повреждена инфраструктура.

В Петропавловской общине Синельниковского района изуродованы частные дома и автомобиль. На Никопольщине под ударом был сам Никополь. К счастью, никто не пострадал.

Удар по аэродрому в Энгельсе

По словам местных жителей, ночью ударные дроны атаковали военный аэродром в Энгельсе в Саратовской области. На территории аэродрома поднялся черный дым. Пока нет подробностей о поражении аэродрома Энгельс.

Эта военная база расположена за пределами города.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 604-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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