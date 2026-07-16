В нескольких городах Украины утром 16 июля начались мирные акции протеста против решения президента Владимира Зеленского по увольнению министра обороны Михаила Федорова.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, Суспільне и местные медиа.

Митинг против отставки Федорова в Киеве

Самый массовый митинг проходит в Киеве, где на площади Ивана Франко по состоянию на 09:30 собралось около тысячи участников, а люди продолжают приходить.

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По данным Интерфакс-Украина, участники акции держат плакаты с надписями. Верните Федорова, Реформы должны продолжаться, Руки прочь от Федорова, Когда результаты будут важнее амбиций, Враг радуется, а вы? и другими.

Протестующие скандируют: Нам не все равно, Верните Федорова, Позор, Украина – не Россия.

Порядок во время мероприятия обеспечивают несколько десятков стражей порядка, в том числе сотрудники Полиции диалога. На утро сообщений о провокациях или нарушении общественного порядка не поступало.

Инициатором акции стал ветеран Дмитрий Козятинский. Накануне он заявил, что не соглашается с кадровыми изменениями в Министерстве обороны и считает, что начавшиеся в ведомстве реформы нужно продолжить. К участию в акции также призвал ряд ветеранов, общественных деятелей, политиков и публичных лиц.

Митинги против отставки Федорова в городах

В Ивано-Франковске возле административного здания по улице Грушевского собралось около сотни человек с плакатами в поддержку министра обороны Михаила Федорова. Участники выкрикивают лозунги с призывами не прекращать начатые реформы.

В Виннице протестующие начали собираться у здания городского совета с 09:00. Они принесли плакаты с надписями: Не разрушайте то, что работает, Верните Федорова и Не забирайте надежду.

В Луцке акция стартовала на Театральной площади после минуты молчания. По сообщениям местных медиа, на митинг пришли около 60 человек. Участники держали плакаты: Украине нужны результаты, а не кадровые игры, Стабильные только удобные генералы, Лживые девизы “никогда снова” и другие.

На месте также дежурят правоохранители, сообщает Misto.Media

Кроме того, проведение аналогичной акции анонсировали и в Тернополе у ​​здания областной военной администрации. Организаторы призвали участников соблюдать общественный порядок и правила безопасности в условиях военного положения, сообщает издание Все про все Тернопіль.

Таким образом, протесты против увольнения Михаила Федорова уже охватили по меньшей мере Киев, Ивано-Франковск, Винницу, Луцк и Тернополь, а организаторы подчеркивают, что акции носят мирный характер.

15 июля Михаил Федоров подтвердил отставку с должности министра обороны.

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