Юлия Соколова, выпускающий редактор
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Потери РФ на 16 июля: ликвидировано еще 1 340 оккупантов и более 60 артсистем
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще по меньшей мере 1 340 российских оккупантов и сотни единиц вражеской техники.
Об этом свидетельствуют данные утренней сводки Генерального штаба ВСУ.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 604-е сутки полномасштабной войны превысили 1,42 млн человек.
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Потери врага на 16 июля 2026 года
- личного состава – около 1 424 620 (+1 340) человек;
- танков – 12 144 (+3);
- боевых бронированных машин – 24 940 (+2);
- артиллерийских систем – 46 019 (+66);
- РСЗО – 1 936 (+0);
- средств ПВО – 1492 (+0);
- самолетов – 437 (+0);
- вертолетов – 353 (+0);
- наземных робототехнических комплексов – 1 919 (+12);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 411 005 (+1 801);
- крылатых ракет – 4 906 (+0);
- кораблей/катеров – 34 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 120 727 (+420);
- специальной техники – 4 420 (+0).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 604-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
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