За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще по меньшей мере 1 340 российских оккупантов и сотни единиц вражеской техники.

Об этом свидетельствуют данные утренней сводки Генерального штаба ВСУ.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 604-е сутки полномасштабной войны превысили 1,42 млн человек.

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Потери врага на 16 июля 2026 года

личного состава – около 1 424 620 (+1 340) человек;

танков – 12 144 (+3);

боевых бронированных машин – 24 940 (+2);

артиллерийских систем – 46 019 (+66);

РСЗО – 1 936 (+0);

средств ПВО – 1492 (+0);

самолетов – 437 (+0);

вертолетов – 353 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 1 919 (+12);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 411 005 (+1 801);

крылатых ракет – 4 906 (+0);

кораблей/катеров – 34 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 120 727 (+420);

специальной техники – 4 420 (+0).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 604-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ЗСУ

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