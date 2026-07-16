За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще по меньшей мере 1 340 российских оккупантов и сотни единиц вражеской техники.

Об этом свидетельствуют данные утренней сводки Генерального штаба ВСУ.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 604-е сутки полномасштабной войны превысили 1,42 млн человек.

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Потери врага на 16 июля 2026 года

  • личного состава – около 1 424 620 (+1 340) человек;
  • танков – 12 144 (+3);
  • боевых бронированных машин – 24 940 (+2);
  • артиллерийских систем – 46 019 (+66);
  • РСЗО – 1 936 (+0);
  • средств ПВО – 1492 (+0);
  • самолетов – 437 (+0);
  • вертолетов – 353 (+0);
  • наземных робототехнических комплексов – 1 919 (+12);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 411 005 (+1 801);
  • крылатых ракет – 4 906 (+0);
  • кораблей/катеров – 34 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 120 727 (+420);
  • специальной техники – 4 420 (+0).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 604-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Олександр Сирський

Источник: Генштаб ЗСУ

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